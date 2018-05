Pressinbjudan: Östersjöområdets medieexpertis samlas på Hanaholmen - vad är yttrandefrihet i Baltikum?

Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag Speaking Is Silver behandlar i år medieläget på olika sidor av Östersjön under rubriken Media Freedom In The Baltic Region.

Bland de medverkande finns forskare och organisationer från Finland och Sverige samt journalister och mediechefer från Norden, Baltikum och Ryssland. Av de närvarande journalisterna kan nämnas Stefan Eklund, Sanita Jemberga, Minna Knus-Galán, Anders Mård, Darja Saar och Gregory Shvedov. Dessutom medverkar organisationen Civil Rights Defenders Eurasienchef Joanna Kurosz från Stockholm. Programmet genomförs på engelska. Tid: 28 till 29 maj 2018 Plats: Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, Esbo För ytterligare information om programmet: vänligen se bilagan. Kontakt: Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel: +358 40 767 7373. Välkommen! www.hanaholmen.fi

