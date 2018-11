Pressinbjudan: Skådespelaren och bildkonstnären Mikael Persbrandt berättar om sin konst på Hanaholmen

En av Sveriges mest hyllade skådespelare Mikael Persbrandt besöker Hanaholmens kulturcentrum den 27 november. Persbrandt är på plats för att berätta om sina konstverk, som ställs ut i Hanaholmens galleri från och med den 28 november 2018 till den 27 januari 2019.

Utställningen, som går under namnet Into the Woods, är den första som visar Mikael Persbrandts konst i Finland. I Sverige debuterade Persbrandt år 2016 med en utställning i konstnären Lars Lerins konsthall Sandgrund Lars Lerin på Sandgrundsudden i Karlstad.

Tid: 27 november 2018, kl. 11.00

Plats: Hanaholmens kulturcentrum, Hanaholmsstranden 5, 02100 Esbo

Hanaholmens VD Gunvor Kronman hälsar välkommen och därefter berättar Mikael Persbrandt om sin konst.

Anmälningar senast måndagen den 26 november kl. 12 till Hanaholmens kommunikationsdirektör Håkan Forsgård, hakan.forsgard(at)hanaholmen.fi, tel. + 358 40 767 7373.

Välkommen!

