Pressinbjudan: unga blivande experter framför idéer och lösningsförslag på aktuella miljöproblem

Pressinbjudan: Östersjöområdets medieexpertis samlas på Hanaholmen - vad är yttrandefrihet i Baltikum? 25.5.2018 09:10 | Tiedote

Hanaholmens internationella yttrandefrihetsdag Speaking Is Silver behandlar i år medieläget på olika sidor av Östersjön under rubriken Media Freedom In The Baltic Region.