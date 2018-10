Pressmeddelande och inbjudan till media: Helsinki Education Week 5–9.11 – Över 100 inlärnings evenemang

Första Helsinki Education Week genom tiderna ordnas den 5–9 november 2018. Evenemangshelheten synliggör det arbete som görs i daghem, skolor och läroanstalter i Helsingfors. Under veckan ordnas över 100 evenemang kring inlärning överallt i Helsingfors. En stor del av programmet ordnas i samarbete med internationella experter och utvecklare av pedagogik.

”Vi är positivt överraskade över antalet inkomna evenemang och kvaliteten på dem. Intresset är verkligen stort såväl i Helsingfors som ute i världen”, säger Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning i Helsingfors.

Helsinki Education Week erbjuder program för elever och studerande i olika åldrar samt för alla som intresserar sig för inlärning och utveckling av den. Under veckan utlovas bland annat studier i en spårvagn, lärmiljöupplevelser såväl ute i skogen som virtuellt, skejtning under ledning av Skateistan, ett utrymningsspel, Pop Up College på köpcentret Redi, digital- och porfoliepedagogik, verkstäder, dokumentfilmpremiärer, öppet hus-evenemang och paneldiskussioner.

Målgruppen för evenemanget är förutom internationella experter på inlärning även lärare, elever, studerande och föräldrar från Finland, framför allt från Helsingfors. Avsikten är att det blir ett årligen återkommande evenemang.

Media är välkommen till alla evenemang!

Hela programmet: www.helsinkieducationweek.com

Evenemang på svenska :

Från stadin slangi till muminsvenska – en språkvecka vid Kottby lågstadieskola

5.11, 6.11, 7.11, 8.11 och 9.11, kl. 9.00–12.00

(Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45)

Åk 1-4 i Kottby lågstadieskola och Månsas lågstadieskola jobbar med helhetsskapade och undersökande undervisning under en intensiv språkvecka. Veckan avslutas på fredag med en avslutningsfest där eleverna från Kottby och Månsas uppträder för varandra och visar vad de har jobbat med och lärt sig under språkveckan.

På skolan kan du följa med olika workshops runt om i skolan från 9 till 12 och på fredag finns det möjlighet att delta i avslutningsfesten.

Arbis – öppna klassrum

5.11, kl. 12:30–18:30 / 6.11, kl. 9.30–12:00 / 8.11, kl. 10.15–12.45

(Arbis, Dagmarsgatan 3)

Vi öppnar dörrarna till det som händer i klassrummen. Arbis erbjuder en bredd av kurser och ämnen: från teknik till konst, från teori till praktiska färdigheter. Titta in och ta del av det som sker hos oss!

Digityska i årskurs 5 – hur fungerar det i praktiken?

7.11, kl. 8.00–9.30 (Botby Grundskola, Klåvusvägen 17)

Inom ramen för “kielirikas Helsinki” kan eleverna i det östra distriktet i Helsingfors läsa

tyska digitalt. Välkomna att följa med hur en lektion i årskurs 5 går till då en del av eleverna är i en skola och de övriga i en annan.

Digityska i årskus 4 – hur fungerar det i praktiken?

7.11, kl. 12.30–14.00 (Degerö Lågstadium, Linnanrakentajantie 16)

Inom ramen för “kielirikas Helsinki” kan eleverna i det östra distriktet i Helsingfors läsa

tyska digitalt. Välkomna att följa med hur en lektion i årskurs 4 går till då en del av eleverna är i en skola och de övriga i en annan.



Jorden runt – en helhetsskapande resa

7.11, kl. 10.00–11.30 (Botby grundskolas baracker / Gårdsbacka, Grindstigen 2)

I vår skola använder vi resan som bas för helhetsskapande undervisning. Ämnen som samarbetar i vår helhet är modersmål och litteratur, bildkonst, musik, slöjd och engelska. Kom med och planera en egen resa full av möjligheter att uppleva och lära sig nya saker!

“Den läsande skolan”

8.11, kl. 10.00–11.00 (Grundskolan Norsen, Unionsgatan 2)

Läsveckorna pågår, i skolan får man bekanta sej med den satsning som pågått i några år kring skolbiblioteket, läsning, och läsförståelse i alla ämnen.

Annat plock ur programmet:

Chatta – Help children to become stronger communicators, readers, writers, and thinkers, 5.11. klo 11.00–12.30 (Arabian Päiväkoti, Pariisinkatu 5)

Chatta was designed to help young children develop ‘oral narrative competence’, the biggest indicator of future writing competence. Based on research relating to what matters most in learning and development, the approach uses technology to present content in a way which mirrors the way people think and embeds in the memory.

Kansainvälisiä oppimisen kehittäjiä Helsingissä – Helsinki Education Week Masterclasses 6.11. klo 8.30-15.30 (Supercell HQ, Itämerenkatu 11)

Mukana mm. Emma Scripps / Teachers Guild, Mr Rajendran Thamarapura / Qrius Learning Initiatives, Josh Schachter / Community Share, Suchetha Bhat / Dream a Dream, Kendra Parsons / New Technology High School, Kirsten Simmons / Talking Tree Hill.

REDI for Learning - Stadin ammattiopisto pelaamalla tutuksi 6.11. klo 9-11 (Kauppakeskus REDI, 1 krs)

Poikkea kauppakeskus REDIn PopUpCollegeen tutustumaan Stadin ammattiopistoon karttapohjaisella pelisovelluksella. PopUpCollegessa opiskellaan yrittäjämäisesti monipuolisissa ympäristöissä.

Vietä aamupäivä avoimissa oppimisympäristöissä ja koe pulpetiton koulu 7.11. klo 9-11 (Kalasataman peruskoulu, Polariksenkatu 1)

Päivän aikana pääsee tutustumaan pulpetittomaan kouluun, yleisopetuksen ja eritysiopetuksen oppilaiden yhteiseen opetukseen sekä digitalisaation vaikutuksiin opetuksessa.

Keskustelua ilmiöoppimisesta Phenomenal Learning paneelissa 7.11. klo 12-14 (Tennispalatsi, Sali 6)

Keskustelussa mukana mm. ilmiöoppimista tutkinut professori Kirsti Lonka ja THINK Global Schoolin johtaja James Steckart. THINK Global Schoolin oppilaat opiskelevat maailmaa kiertäen.

Arabian Makerspace Open Day 8.11. klo 9-13 (Arabian peruskoulu, Toukolankatu 21)

Arabian peruskoulu avaa ovensa koulun tiloissa toimivaan makerspaceen. Tule tutustumaan oppilasprojekteihin, seuraamaan työpajoja ja kokemaan makerspace-välitunnit.

The Great Escape – pakohuonepeli ammatillisessa koulutuksessa 9.11. klo 10 (Stadin ammattiopisto, Sturenkatu 18-22, A-talo)

Pakohuonepelissä opitaan englantia ja matematiikka. Luvassa mysteerejä ja lisättyä todellisuutta. Pakohuonepeliä käytetään yhtenä menetelmänä Stadin ammattiopistossa kielten opiskeluun.

Mera information:

Liisa Pohjolainen, sektorchef för fostran och utbildning i Helsingfors

liisa.pohjolainen@hel.fi 09 310 86200

Helsinki Education Weeks program

Ilona Taimela, undervisningskonsult

ilona.taimela@hel.fi 09 310 21878

Medians anmälningar till evenemangen

Elina Kesäniemi, delaktighetsansvarig

elina.kesaniemi@hel.fi 09 310 86722