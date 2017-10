Prinssi Albert Ouluun syyskuussa

Monacon Prinssi Albert II osallistuu pääpuhujana Oulussa syyskuussa 2018 järjestettävään UArctic-kongressiin. Hän saapuu Suomeen Oulun yliopiston rehtorin Jouko Niinimäen kutsusta. Niinimäki on UArctic-yliopistoverkoston hallituksen varapuheenjohtaja.

Jouko Niinimäki esitti kutsun alun perin Monacossa keväällä 2016. Kutsu tarkentui viime vuodenvaihteessa, kun arktisen kongressin ajankohta päätettiin. Urheilullinen prinssi Albert osallistuu vierailunsa aikana muun muassa kirkkovenesoutuun, joka suuntautuu Maikkulasta Oulun keskustaan Oulujokea pitkin.

Vielä ei tiedetä, saapuuko Albert Suomeen yksin vai perheensä kanssa.

Prinssi Albert on hyvin kiinnostunut arktisista kysymyksistä ja sitoutunut niihin. Hänen säätiöllään on yhteistyöhön liittyvä puitesopimus UArcticin kanssa sekä projektiyhteistyötä usean eri verkostoon kuuluvan yliopiston kanssa. Esimerkiksi vuonna 2014 Prince Albert II of Monaco -säätiö lahjoitti merkittävän summan Oulun yliopiston koordinoimaan koulutusprojektiin, joka liittyy ympäristönmuutoksen kuvantamiseen. Muissa pitkissä koulutusprojekteissa on muun muassa tuettu nuorten mongolialaisten poronhoitajien kouluttautumista. Prinssi Albertin tukemat hankkeet ovat liittyneet etenkin ympäristönsuojeluun ja pohjoisen ihmisiin.

UArctic-kongressi järjestetään 3.–6.9.2018 Oulussa. Päätöspäivä on 7.9. Helsingissä.

University of the Arctic (UArctic) on yliopistojen, tutkimuslaitosten ja muiden koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden yhteistyöverkosto. Se keskittyy pohjoisten alueiden kehitykseen ja luo maailmanlaajuisia yhteistyösuhteita.

