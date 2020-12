Printix Oy koristeli heijastinpuun keskelle Helsinkiä:

VASTUULLISUUS TARVITSEE TEKOJA Heijastinpuu valaisee keskustan aamuliikenteen keskiviikkona 9.12. Sanomatalon edessä kasvava puu on saanut yöllä oksilleen 150 kierrätysmateriaalista valmistettua heijastinta. Tempauksen takana on helsinkiläinen Printix Oy, joka haluaa tehdä vastuullisuuden näkyväksi – projekti ja tapahtuma kerrallaan. Heijastimia voi hakea niin kauan kuin niitä riittää.

Vastuullisuus on Printix Oy:n toiminnan ytimessä ja liikkeelle paneva voima myös yrityksen liiketoiminnassa. Kiertotalous, materiaalien uusiokäyttö ja oman toimialan uudistaminen kestävämmäksi tapahtuma tapahtumalta on yrityksen tärkein missio.



- Heijastinpuun tärkein viesti on tämä: Sinulla on vastuu. Kanna se. Kannetaan se yhdessä!Meillä kaikilla on vastuu nähdä ja tulla nähdyksi, vastuu pitää huolta itsestä ja muista. Vastuu siitä, että olemme tehneet parhaamme, myös ympäristömme hyväksi. Se riittää, toteaa idean isä Sampo Silvennoinen Printixiltä.





Tavoitteena tapahtuma tapahtumalta vähemmän jätettä

Printix on helsinkiläinen tapahtuma-alan yritys, jolla on iso missio: haluamme uudistaa oman toimialamme kestävämmäksi ja minimoida jätteen määrää. Ympäristömme ei kestä enää hylättyjä banderolleja ja kaatopaikkaa kuormittavia roll upeja – messu- ja mainostelineet pitää saada kiertoon ja uusiokäyttöön.





- Olemme kehittäneet palvelun, jossa tapahtumanäkyvyys on asiakkaillemme mahdollisimman helppoa ja vastuullista. Kaikki tarvittava materiaali suunnitellaan, toimitetaan, pystytetään ja viedään pois. Ja ylijäämämateriaalista tehdään vaikka heijastimia, kuten nyt.