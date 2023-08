Prisma Hämeenlinna täyttää 15 vuotta

– Yli 30 uutta kassaa täydessä toiminnassaan oli hulppea näky! kertoo eräs Prisma Hämeenlinnassa tuolloin töissä ollut työntekijä.

Myös sen aikainen Prismajohtaja, nykyinen Osuuskauppa Hämeenmaan kiinteistöjohtaja, Ari Järvinen muistelee avajaispäivää lämmöllä.

– Kyllähän avajaispäivä oli iso tapahtuma, ja siellä oli silloin hurja määrä ihmisiä. Asiakkaat ihastelivat moderneja tiloja ja katsoivat, kun silloinen Hämeenlinnan apulaiskaupunginjohtaja, nyt jo eläköitynyt, Juha Isosuo leikkasi avajaisnauhan. Muistan, kuinka silloin kaupallisena johtajana toiminut Timo Kyllönen, “Timppa” oli hankkinut taideteoksia, ja avajaispäivänä paljastettiin liikenneympyrän patsas, joka oli opiskelijoiden tekemä. Arkkitehdin suunnittelema lasivitriinin valoteos on itse asiassa myöskin edelleen paikallaan myymälän puolella.

Prisma Hämeenlinnan rakentaminen oli valtava projekti

– Olihan tuo iso urakka, ja rakennusvaiheessa ei kommelluksilta täysin vältytty. Hämeenlinnan Tiiriön alue on tunnetusti kosteaa suomaata ja vanhaa järven pohjaa, joten maan stabilointi rakennuskelpoiseksi oli työlästä. Saattaa olla, että eräänkin kerran kaivinkone upposi suomaahan, mutta siitäkin selvittiin, Järvinen naurahtaa.

Prisma Hämeenlinnassa on ollut viime vuosien aikana useita muutoksen tuulia – myymälässä on ollut remontteja ja laajennuksia niin käyttö- kuin päivittäistavaran puolella, ja ne ovat parantaneet entisestään asiointikokemusta. Vastuullisuus on toiminut tärkeänä toimintaperiaatteena muutoksissa. Liikkeestä löytyy muun muassa yli 2600 aurinkopaneelia, jotka tuottavat jopa 15 % myymälän käyttämästä sähköstä, ja viimeisimmän remontin yhteydessä energiatehokkuutta parannettiin vaihtamalla kylmäkalusteet uusiin. Nyt kylmälaitteiden lauhdelämpöä voidaan käyttää osana rakennuksen lämmitysenergiaa.

Viimeisin viiden kuukauden laajamittainen remontti valmistui tämän vuoden toukokuussa. Uuden ajan mukaisessa Prismassa on kiinnitetty erityistä huomiota tuotteiden ryhmittelyyn myymälässä, ja valikoima on laajentunut merkittävästi.

– Esimerkiksi kaikki lastentuotteet aina vaipoista leluihin on haluttu yhdistää samalle alueelle Lastenmaailmaan. Lisäksi uutena myymälään on tullut laajin mahdollinen makeisvalikoima, kaiken kattava Ruokatori, jonka läheisyydestä löytyvät myös lämpimät buffetruoat ja täytetyt patongit, Oma Savustamo sekä Hot Sushin myyntipiste. Myös kukkaosasto sekä kauneuden ja hyvinvoinnin osasto laajentuivat remontin myötä, kertoo Prismajohtaja Minna Hovila-Myllylä.

Työntekijöiltä saatu positiivinen palaute uudistuksista palkitsee

Uudet kassapöydät näppäröittävät työskentelyä ja ovat ergonomisesti parempia, ja uusittu kassajärjestelmä sujuvoittaa niin henkilöstön kuin asiakkaidenkin asiointia. Myös uudet laadukkaat ja käyttäjäystävälliset työvaatteet sekä raikkaat muutokset työympäristössä ovat saaneet kiitosta henkilökunnalta.

Vuosien varrella Prisma Hämeenlinna on aina pyrkinyt vastaamaan asiakkaidensa toiveisiin ja kysyntään. Jatkuvan kehityksen taustalla on tavoite palvella entistä paremmin ja ainutlaatuisemmin. Elämyksellisyys ja innovatiivisuus ovatkin toimipaikan valttikortteja, ja uusia konsepteja sekä toimintamalleja kokeillaan jatkuvasti. Viimeisimpänä kokeiluna on positiivista palautetta kerännyt Lastenmaailman Vauvanhoitopiste pikkuvauvan syöttämistä ja vaipanvaihtoa varten.

– Oli asiakkaalla sitten haussa edullinen ostoskori, laadukkaat vaatteet juhliin, piristystä kodin sisustukseen tai korkealuokkaiset ruokatuotteet, niin meiltä kyllä löytyy! Hovila-Myllylä tiivistää.

Juhlaviikon ohjelman löydät täältä: https://hameenmaa.fi/prismahameenlinna/