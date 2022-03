Prisma Hämeenlinnan käyttötavaraosaston uudistus valmistui: Tarjolla laajempi valikoima raikkaammassa miljöössä

Hämeenlinnan Prisman pari kuukautta kestänyt käyttötavaraosaston remontti on tullut päätökseensä maaliskuun puolivälissä. Käyttötavaraosastolla kalusteita uusittiin, valaistusta parannettiin ja opastusta uusittiin niin, että asiakkaiden on entistä helpompi löytää etsimänsä.

Muodonmuutos näkyy asiakkaille raikkaampana miljöönä ja monipuolisempana tarjontana. Prisman valikoima on laajentunut monissa tuoteryhmissä – esimerkiksi kodintuotteiden, retkeilyvarusteiden ja –tekstiileiden sekä pelaamisen tarjonta lisääntyi 160 hyllymoduulin mitalla.

– Saimme meille Prisman uniikit uutuudet, Prisma Gaming –alueen ja Outdoor -osaston. Retkeily ja pelaaminen ovat olleet viime aikoina suosittuja trendejä ja voimme näillä uudistuksilla vastata kasvaneeseen kysyntään, Prisma Hämeenlinnan käyttötavaraosaston päällikkö Petri Forsström kertoo ylpeänä.

Hämeenlinnan Prisma sai uudistuksen myötä myös uuden lemmikkieläinmaailman ja Fresse –kioskin. Fresse – Fresh Food Factory – on grocerant-ilmiötä edustava ravintolakeidas keskellä ruokakauppaa.

Remontin lähestyessä valmistumistaan on asiakkailta jo tullut positiivista palautetta niin uudesta ilmeestä kuin osaston entistä paremmasta toimivuudestakin. Myös Prisman henkilökunta on mielissään uusista tuotteista ja raikkaammasta työskentely-ympäristöstä. Remontin myötä monelle alueelle on saatu myös kaivattua lisätilaa.

Prisma Hämeenlinnassa keskitytään ennen kaikkea vastaamaan asiakkaiden kysyntään sekä palvelemaan entistä paremmin ja ainutlaatuisemmin.

–Kehitämme tarjontaamme ja palveluitamme aina asiakkaitamme varten, heidän tarpeensa ja toiveensa huomioon ottaen. Nyt Hämeenlinnan Prisman käyttötavaraosastollakin on entistäkin mukavampaa asioida, joten lämpimästi tervetuloa tutustumaan valikoimaan meille, Prismajohtaja Minna Hovila-Myllylä kehuu.