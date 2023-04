Prisma Limingantullin uudistus valmistui pääsiäisviikolle

Vuonna 1999 avattua Prisma Limingantullia on uudistettu muutamaan otteeseen. Vuonna 2013 koko Prismakeskus sai uuden ilmeen ja laajennusosan. Vuonna 2019 uudistettiin Prisman käyttö- ja päivittäistavaraosastoja. Nyt toteutettu uudistus on kolmas merkittävä Prismaa koskeva uudistus.

Prisma Limingantullissa asioi vuositasolla yli 2 miljoonaa asiakasta, jotka käyttävät aktiivisesti niin Prisman kuin koko Prismakeskuksen monipuolisia palveluja. Limingantullin Prismakeskus on suurin Osuuskauppa Arinan palvelukeskittymä asiakasomistajille.

Uudistus vastaus asiakasomistajien toiveisiin ja tarpeisiin

- Uusien ovellisten myymälän kylmäkalusteiden vuoksi päivittäistavaraosastolla on miellyttävämpi asioida ja myös työskennellä sekä samalla Prisman energiatehokkuus koheni entisestään. Uuden upean ilmeen saanut kauneuden alue tarjoaa entistä laajemmat valikoimat. Lapsiperheiden tuotteet, kuten lelut, askartelutuotteet, lasten vaatteet, lastenruoat ja -tarvikkeet sekä vaipat löytyvät nyt yhdeltä aluekokonaisuudelta. Kassa-alue on entistä valoisampi ja asiakasomistajat voivat valita itselleen sopivimman palvelumuodon kassalla asioinnilleen; palvelevat kassat, pikakassat tai Kerää ja skannaa -palvelun. Uudistus on onnistunut kokonaisuus, Prismajohtaja Anna Kela iloitsee.

Miellyttävää ja edullista asiointia

- Monipuolisen ja palvelevan päivittäistavaraosaston uudistus koski tällä kertaa ovellisia kylmäkalusteita lähes 300 metrin pituudelta. Asiakasomistajat voivat nyt asioida ja me arinalaiset työskennellä kesät talvet miellyttävässä, tasaisen mukavassa lämpötilassa. Laajoista valikoimistamme voi valita mieluisan yksilöllisen ostoskorin; halvat Xtra-tuotteet, edulliset Kotimaista ja Rainbow omamerkkituotteet sekä tunnetut brändituotteet. Ne saa mukaan itselleen sopivimmalla tavalla, joko itse keräämällä tai S-kaupat.fi ruoan verkkokaupasta noutamalla tai kotiinkuljetuksella. Edullisesti ja bonukset päälle, jatkaa Prisman päivittäistavaraosaston myyntipäällikkö Petri Rissala.

Faktaa Prisma Limingantullin uudistuksista ja palveluista