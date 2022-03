ProComin toimitusjohtaja Elina Melgin jättää tehtävänsä

- Lähden haikein mielin ProComista 17 hienon vuoden jälkeen. Olen oppinut tuntemaan lukemattoman määrän upeita viestinnän ammattilaisia, ja minulla on ollut etuoikeus kehittää alaamme yhteistyössä heidän kanssaan. Nyt on kuitenkin oikea aika siirtyä elämässäni eteenpäin. Irtautuminen tarjoaa minulle mahdollisuuden sekä uusiutumiseen että vapausasteiden lisäämiseen. Olen käynyt alustavia keskusteluja erilaisista rooleista viestinnän, kulttuurin ja yliopistomaailman kanssa. Pisimmälle ovat edenneet neuvottelut Luottamus&Maine-tutkimuksesta tunnetun T-Median kanssa, jossa aloitan Senior Advisorina kesän jälkeen, Melgin sanoo.



Melginin seuraajan haku on käynnistetty. ProComin hallituksen puheenjohtajan Maria Mrouen mukaan toimitusjohtajan vaihdoksen on tarkoitus tapahtua heti kesän jälkeen. Hän kiittää lämpimästi Melginiä pitkästä urasta viestintäalan eteen.



- ProComin vaihtuvat hallitukset ovat arvostaneet syvästi Elina Melginin taitoja ja paneutumista viestintäalan edistämiseen.



FT Elina Melgin on toiminut ProComin johtajana ja viestintäalan vaikuttajana vuodesta 2005. Hän väitteli vuonna 2014 ja sai Turun yliopiston dosentuurin 2021. ProCom on saanut Melginin kaudella useita alan kotimaisia ja ulkomaisia palkintoja.



Linkki ProComin verkkosivulle: https://procom.fi/toimitusjohtaja-elina-melgin-jattaa-tehtavansa/