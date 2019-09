ProdLib Oy ja Docu Nordiciin kuuluva RPT Docu Oy yhteistyöhön

ProdLib Oy ja Docu Nordiciin kuuluva RPT Docu Oy ovat aloittaneet yhteistyön Docu Nordicin ostaessa osan ProdLibistä.

Yhdistämällä ProdLibin ja Docu Nordicin resurssit pystymme tarjoamaan asiakkaillemme parhaimman mahdollisen palvelun. Yhteinen päämäärämme on jakaa ja lisätä BIM-tuntemusta suunnittelumaailmassa.

”ProdLib on BIM- ja 3D-piirustusten alalla toimiva yritys, joka täydentää tuotetietopalveluamme. Tämän yhteistyön avulla pystymme toimittamaan asiakkaillemme entistä parempia ratkaisuja. Tavoitteenamme on yhdessä perustajien ja nykyisten omistajien kanssa kiihdyttää nykyisiä palveluita muissa Pohjoismaissa”, sanoo Docu Nordicin toimitusjohtaja Stefan Lindqvist.

Docu Nordicin kattavien verkostojen kautta ProdLib-palveluun on odotettavissa paljon uutta sisältöä, sillä ulkomaisten valmistajien tavoittaminen helpottuu. Lisäksi yhteistyö tuo näkyvyyttä jo mukana olevien valmistajien tuotteille ja tuotemerkeille.

ProdLib puolestaan tarjoaa Docu Nordicille osaavaa ja laajaa palvelua BIM- ja CAD-tiedostojen kehittämisen ja jakelun osalta. ProdLibin asiantuntemuksen avulla on mahdollista validoida olemassa olevaa suunnittelumateriaalia, luoda uutta BIM-sisältöä sekä saada yksityiskohtaista dataa näiden sisältöjen reaalisesta käytöstä.

ProdLib on alusta tuotetiedon jakeluun arkkitehdeille ja rakennesuunnittelijoille. Sovellus tarjoaa suunnittelijoille johtavien valmistajien tuotekirjastot, jotka sisältävät tuhansia BIM- ja CAD-malleja suosituimmille suunnitteluohjelmistoille, kuten Revitille, AutoCADille ja ArchiCADille.

RPT Docu on rakennustietopalveluihin ja -mediaan erikoistunut yritys. RPT Docu on osa kansainvälistä Docu Nordic-konsernia, joka toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Docu Nordic -konserni on Pohjoismaiden johtava rakennustietopalveluiden tarjoaja.