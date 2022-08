Professori Hannu Salmen uutuuskirja Turun palosta nostaa ensimmäistä kertaa keskiöön aikalaisten tunteet ja kokemukset suuronnettomuudesta

Syyskuun 4. päivänä 1827 Turussa valloilleen päässyt tulimyrsky oli historian taitekohta ja aikalaisille ennennäkemätön järkytys. Hannu Salmen vaikuttava uutuuskirja Tunteiden palo tempaisee lukijan aikamatkalle suurpalon kauhujen keskelle.

Teos keskittyy Turun palon kokeneiden ihmisten kohtaloihin. Se kuvaa epätoivoa ja menetyksen musertavuutta mutta myös myötätuntoa ja auttamishalua onnettomuuden hetkellä. Kirja pohtii erityisesti kysymystä syyllisyydestä ja sitä, miten palon muisto elää yhä.

“Olen tässä kirjassa halunnut kuvata tapahtumien rinnalla kauhun hetkiä, alakulon tunteita, syyllisyyttä, ahneutta, surua ja myötätuntoa. Millaisia olivat palon syttymistä edeltävät hetket, millaista katastrofin aiheuttama sekasorto tulimyrskyn riepottelemassa kaupungissa ja millaista ankea herääminen raunioiden keskellä”, Salmi kertoo.

Lähteenä professori Hannu Salmi on käyttänyt kirjeitä, päiväkirjoja, muistelmia, karttoja, kuvia, sanoma- ja aikakauslehtiä, arkkiveisuja ja runoja.

Turun palosta tulee syksyllä kuluneeksi 195 vuotta. Tämä on ensimmäinen kattava tietoteos aiheesta sitten vuoden 1930, ja teos tarjoaa runsaasti uutta tietoa katastrofista, joka muutti historian kulkua. Turku tunnettiin 1800-luvun alussa idyllisenä paikkakuntana, jossa kukoisti koko Itämeren piirin tuntema kauppapaikka ja joka oli myös akateemisen elämän keskus.

Hannu Salmi on kulttuurihistorian professori Turun yliopistossa. Hän on julkaissut muun muassa suudelman kulttuurihistoriaa käsittelevän teoksen sekä useita kirjoja elokuvahistoriasta. Hän on ollut toimittamassa myös Tieto-Finlandia-ehdokasta Maamme – Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria (2016).

Tunteiden palo ilmestyy painettuna, e-kirjana sekä Kirsti Valveen lukemana äänikirjana. Teos on arvostelu- ja käsittelyvapaa 25.8.2022

