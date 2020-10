Esillä ovat muun muassa muusikkokoulutuksen uudelleen määrittely ja musiikkikasvatuksen mahdollisuudet koulujärjestelmämme haasteissa.

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori Heidi Westerlund täyttää tänä syksynä 60 vuotta. Tämän kunniaksi hänen pitkäaikaiset kollegansa ja ystävänsä Tuulikki Laes ja Liisamaija Hautsalo ovat toimittaneet juhlakirjan Remarks on a Visionary’s Journey – An Anthology Celebrating Heidi Westerlund.

Juhlakirja sisältää 12 artikkelia, jotka ovat noin 40 Heidi Westerlundin kollegan sekä entisen ja nykyisen opiskelijan kirjoittamia. Tekijäkaarti on kansainvälinen. Mukana ovat Westerlundin väitöskirjaohjaajan, filosofi Pentti Määttäsen lisäksi hänen vastaväittäjänsä Estelle R. Jorgensen sekä muun muassa musiikkikasvatuksen alan tutkijat Panagiotis A. Kanellopoulos, Helena Gaunt, Amira Ehrlich, Marja-Leena Juntunen, Heidi Partti, Eva Sæther, Sidsel Karlsen sekä Guadalupe López-Íñiguez. Kirjoituksissa tarkastellaan musiikkikasvatuksen tutkimuksen ja -korkeakoulutuksen kenttää monesta näkökulmasta. Artikkeleissa pohditaan muun muassa muusikkokoulutuksen uudelleenmäärittelyä nykypäivän yhteiskunnassa sekä musiikkikasvatuksen tutkimuksen mahdollisuuksia puuttua suomalaisen koulujärjestelmän haasteisiin. Lisäksi tarkastellaan esimerkiksi akateemista mentorointia sekä Heidi Westerlundin luotsaamien kansainvälisten hankkeiden antia Israelissa.

Teos on jaettu kolmeen osaan. Näistä ensimmäinen sisältää kolme filosofista esseetä, jotka peilaavat Westerlundin taustaa sekä filosofina että akateemisena mentorina. Antologian toisen osan esseet esittelevät Heidi Westerlundin inspiroimaa työtä ja nostavat esille viimeaikaisia yhteistyöprojekteja, joihin Westerlund on osallistunut kirjoittajien kanssa. Kolmannessa osassa Westerlundin läheiset työtoverit sekä entiset ja nykyiset tohtorikoulutettavat keskustelevat akateemisesta kollegiaalisuudesta sekä musiikkikasvatuksen tohtoriopiskelijoiden seminaarikäytännöistä.

Artikkelit peilaavat professori Westerlundin persoonaa ja akateemista työtä ja roolia, ja jo teoksen otsikko viittaa sekä hänen uraansa että persoonaansa.

”Heidi on sekä käytännössä että vertauskuvallisesti jatkuvasti matkalla. Hänen nykyisten ja entisten opiskelijoidensa sekä kansainvälisten, arvostettujen kollegoidensa into osallistua kirjan tekemiseen osoittaa, miten Heidin oma intohimo ja omistautuminen rakastamalleen työlle on siirtynyt eteenpäin ja inspiroi muita”, toteavat kirjan toimittajat.

Teosta myydään nuottikauppa Ostinatossa ja Ostinaton ja Unigrafian verkkokaupoissa.

Lisätietoja:

Akatemiatutkija Liisamaija Hautsalo, liisamaija.hautsalo@uniarts.fi / 040 532 3425

Tutkijatohtori Tuulikki Laes, tuulikki.laes@uniarts.fi / 040 710 4373

Heidi Westerlund

Heidi Westerlund on toiminut vuodesta 2004 musiikkikasvatuksen professorina Sibelius-Akatemiassa, missä hän tehnyt uraauurtavaa työtä musiikkikasvatuksen jatkokoulutuksen kehittäjänä ja post doc -tutkijayhteisön rakentajana. Westerlund on johtanut useita koti- ja ulkomaisia tutkimushankkeita, joista merkittävin on Suomen Akatemian 6,5 miljoonalla eurolla rahoittama 5-vuotinen suurhanke, ArtsEqual (The Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality). Westerlundin ura tutkijana on painottunut kansainvälisesti. Hän on ollut jäsenenä tai puheenjohtajana erilaisissa kansainvälisissä arviointipaneeleissa sekä toiminut monien ulkomaisten tohtorikandidaattien vastaväittäjänä. Hän on myös pitänyt lukuisia keynote-esitelmiä oman tieteenalansa kansainvälisissä konferensseissa. Hän on ohjannut 19 tieteellistä väitöskirjaa sekä julkaissut yli 70 vertaisarvioitua artikkelia. Westerlund on Australiassa sijaitsevan Queenslandin yliopiston kunniatohtori. Hänen syntymäpäiväänsä vietettiin 16. lokakuuta 2020.