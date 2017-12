Professori Olli Silvennoinen aloittaa Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutin johtajana tammikuussa 2018

Silvennoinen tunnetaan innovatiivisena kansainvälisenä johtajana.

Helsingin yliopiston rehtori on nimittänyt professori Olli Silvennoisen Biotekniikan instituutin johtoon tammikuun 2018 alusta käynnistyvälle viisivuotiskaudelle.



– On upea tilaisuus päästä johtamaan yksikköä, joka on suomalaisten biokeskusten pioneeri. Arvostan instituutin tutkijoita erittäin korkealle. Biotekniikan instituutin kulmakivenä pysyy omistautuminen korkeatasoiselle tutkimukselle, joka puolestaan tarjoaa tukevan pohjan startupeille, Olli Silvennoinen toteaa.



Olli Silvennoinen toimii tällä hetkellä mikrobiologian ja immunologian professorina Tampereen yliopistossa. Hän väitteli Helsingin yliopistosta 1988, ja on työskennellyt useita vuosia Yhdysvalloissa esimerkiksi Yalen yliopistossa. Silvennoinen on toiminut Tampereen yliopiston Lääketieteellisen teknologian instituutin johtajana ja Biokeskus Suomen hallituksen puheenjohtajana.



Biotekniikan instituutti on osa Helsingin yliopiston Helsinki Institute of Life Science HiLIFE -yksikköä, jonka tavoitteena on tukea elämäntieteiden korkealaatuista tutkimusta ja tulosten hyödyntämistä.