Professori Tomi Mäkelä nimitetty Helsingin yliopiston HiLIFE Helsinki Institute of Life Sciencen johtajaksi

Helsingin yliopiston life science -alueen eli elämäntieteiden tutkimus kattaa laajasti eri aiheita molekyylien ja solujen rakenteesta, toiminnasta ja dynamiikasta aina kokonaisiin eliöihin ja ekosysteemeihin asti. HiLIFE Helsinki Institute of Life Science on uusi tutkimuskeskus, joka tukee life science -alan huippututkimusta Helsingin yliopiston kampusten ja alan tiedekuntien välillä. HiLIFE rakentuu osin nykyisille vahvuuksille. Se yhdistää kolme Helsingin yliopiston tutkimuslaitosta - Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM:in, Biotekniikan instituutin ja Neurotieteen tutkimuskeskuksen - ja muodostaa kumppanuuksia kuuden tiedekunnan kanssa. HiLIFE on vaikuttava kansainvälinen tutkimusympäristö, jossa ratkotaan yhteistyössä ihmiskunnan suuria terveys-, ruoka- ja ympäristöhaasteita.