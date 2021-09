Proforest oli onnistunut avaus metsäalan tapahtumille poikkeusajan jälkeen

Järjestyksessään kolmas Proforest-tapahtuma keräsi metsäalan ammattilaiset ja alasta kiinnostuneet Kalajoen lentokentälle syksyisenä viikonloppuna. Proforest herätteli tapahtuma-alaa onnistuneesti pitkän poikkeusajan ja hiljaiselon jälkeen.

Ilmassa oli jälleennäkemisen riemua, kun ihmiset pääsivät pitkästä aikaa osallistumaan suurella joukolla yhteiseen tapahtumaan, ja uudet sekä vanhat tuttavuudet kohtasivat toisensa. Perjantaina yleisö koostui valtaosin ammattilaisista, ja ensimmäisiä kauppojakin päästiin tekemään. Lauantaina messuilla vieraili ammattilaisten lisäksi myös perheitä.

“Tapahtumassa oli erittäin hyvä ja positiivinen tunnelma! Näytteilleasettajien tarjonta oli monipuolista ja kiinnostavaa. Metsäalan koneet olivat hyvin edustettuina, ja ne olivatkin yleisölle tapahtuman vetovoimatekijä”, Expomark Oy:n toimitusjohtaja Tomi Niemi kertoo.

Uusilla tuotelanseerauksilla kohti uutta normaalia

Kaikkiaan tapahtumaan saapui noin 130 näytteilleasettajaa metsäalan huipulta. Mukana olivat mm. John Deere Forestry Oy, Komatsu Forest Oy, Metsä Group, Nisula Forest Oy ja Ponsse Oyj.

Tapahtumassa nähtiin paljon uutuustuotteita ja tuoreita lanseerauksia. Proforestissa joitakin uutuuksia pääsi aivan ensimmäistä kertaa suuren yleisön nähtäville, sillä korona on vaikuttanut uusien tuotteiden esittelymahdollisuuksiin. Samalla tapahtuma oli odotettu sysäys kohti poikkeusolojen jälkeistä aikaa ja metsäalan kehityksen elpymistä.

Esimerkiksi Black Bruin Oy lanseerasi tapahtumassa tuttujen raskaan sarjan harvesteri- ja kuormainrotaattoreidensa rinnalle uuden tuotteen, VRF3010-kuormainrotaattorin. Ponsse Oyj järjesti osastollaan hakkuunäytöksiä sekä esitteli uudistuneen Ponsse Scorpion -harvesterin ja hiljattain lanseeratut ajokonekuormainuutuudet.

Komatsu Forest Oy esitteli messuilla metsätalouskonevalikoimaansa. Yrityksen uusi myynti- ja markkinointijohtaja Tommi Virta on ensimmäistä kertaa Komatsu Forest Oy:n mukana suuremmilla messuilla Proforestissa ja kehui tunnelmia jo ensimmäisenä tapahtumapäivänä. “Ihmisiä on mukava tavata pitkästä aikaa kasvotusten, sillä poikkeusaikana on jäänyt paljon alan tapahtumia välistä. Metsäkonepuolella asiakaskunta on tiivis, joten messut ovat tärkeä osa alaa – niitä on vaikea korvata millään muulla. Näimme, että Proforestiin on hyvä osallistua jo sen kokoluokan vuoksi. Lisäksi se on myös merkittävä metsäkonealan tapahtuma. Jännitimme, miten tapahtuman järjestämisen kanssa käy, ja kun toteutuminen varmistui, lähdimme innolla valmistelemaan osallistumistamme”, Virta kertoi perjantaina.

John Deere Forestry Oy esitteli Proforestissa 1010G-kuormatraktoria sekä 1170G-harvesteria viimeisimmällä tuoteuutuudellaan, H423-harvesteripäällä. Osastolla on riittänyt väkeä perjantaiaamusta alkaen, kun Proforest avautui yleisölle. “Emme ole päässeet messuille toviin. Mikään ei voita kasvokkaisia tapaamisia: vanhoja tuttuja on kiva nähdä ja yhteistyökumppaneita tärkeä tavata”, kertoo John Deere Forestry Oy:n Suomen jälleenmyynnin markkinointipäällikkö Paula Saarinen ja kehuu tapahtumatunnelmaa. “Osallistuimme Proforestiin, jotta asiakkaat ja asiantuntijat voivat kohdata toisensa. Tällaiselle tilaisuudelle on ollut tilausta. Onneksi Proforest pystyttiin järjestämään – tämä on hyvä tapaamispaikka. Moni asiakas on myös kehunut kompaktia messualuetta!”.

Katse kohti tulevaisuutta ja Proforestia 2023

Kun vuoden 2021 Proforest on nyt saatu onnistuneesti maaliin, kääntyvät katseet jo kohti seuraavaa tapahtumaa. Proforest 2023 järjestetään seuraavan kerran 12.–13.5.2023 Kalajoen lentokentällä

“Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämän vuoden tapahtuma saatiin järjestettyä koronan aiheuttamista haasteista huolimatta. Jatkamme hyvillä mielin kohti Proforestia 2023, ja palaamme tällöin myös alkuperäiseen tapahtuma-ajankohtaan, eli kevääseen. Kalajoen lentokentän puitteet mahdollistavat tapahtuman kasvattamisen entistä suuremmaksi. Lisäksi yhteistyömme Kalajoen keskusvaraamon, Visit Kalajoen ja Kalajoen kaupungin kanssa on ollut erinomaista, joten meillä on hyvät eväät kehittää Proforestia”, Niemi kiittelee ja tiivistää loppuun: “Tämä toimiala on odottanut Proforestin ja muiden messujen mahdollistamia kohtaamisia.”