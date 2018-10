Programmet i Naturens hus Villa Elfvik november–december

Espoo, Jyväskylä ja Kuopio yhdistävät voimansa liito-oravan suojelemiseksi kaupunkiympäristössä 26.10.2018 12:00 | Tiedote

Espoo, Jyväskylä ja Kuopio ovat mukana liito-oravan suojelua edistävässä hankkeessa, jolle Euroopan komissio on myöntänyt 6,7 miljoonan euron suuruisen LIFE-ympäristörahoituksen. Hankkeessa on mukana yhteensä 19 toimijaa Suomesta ja Virosta, ja sen kokonaisbudjetti on 8,9 miljoonaa euroa.