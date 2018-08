Pronssireliefi Vanhan Vaasan asemakaavakartasta pääsee takaisin museon seinälle

Vaasan kaupungin ulkoveistosten konservointi jatkuu jo viidettä kesää. Veistoksiin erikoistunut konservaattori Lasse Mattila Helsingistä huoltaa elokuussa kolmen viikon ajan patsaita ja muistomerkkejä Vaasassa.

Tämän kesän konservoinnin pääkohde on Vanhan Vaasan museon ulkoseinälle palautettava pronssireliefi Asemakaavakartta, joka on pienoismalli kaupungista ennen tuhoisaa tulipaloa vuonna 1852. Reliefin on tehnyt kuvanveistäjä Toivo Kultti vuonna 1952.

Konservointitöiden lisäksi jatketaan Vaasan veistosten kuntokartoituksia ja tehdään konservointisuunnitelmia tuleville vuosille.