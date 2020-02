Propaganda-konsernin toimitusjohtajaksi nimitetty Krista Ahokas

Propaganda-konsernin toimitusjohtajaksi on nimitetty pitkän linjan markkinointiammattilainen Krista Ahokas, joka on vuodesta 2017 alkaen johtanut Propaganda-konserniin kuuluvan luovan suunnittelutoimisto Trust Creative Societyn liiketoimintaa. Jo parikymmentä vuotta markkinointi- ja media-alalla työskennellyt Ahokas tunnetaan taitavana kumppanuuksien rakentajana.

– Markkinointiala elää murrosta, ja meillä Propagandassakin on takana haasteellinen vuosi. Teimme kuitenkin 2,2 miljoonan euron liikevaihdolla positiivisen tuloksen, joten nyt on hyvä hetki siirtyä vetovastuuseen, Ahokas kertoo. – Lähden rakentamaan taloudellisesti menestyvää toimistoa, jossa on inspiroiva ja yhteisöllinen työilmapiiri ja jossa kumppanuuden kautta mietitään aina millaista lisäarvoa voimme asiakkaallemme tuottaa.

Ahokas vakuuttui markkinoinnin merkityksestä jo taaperona – hän sai kummitädeikseen kolme mainosalan ammattilaista, joiden kautta alan realiteetit tulivat tutuiksi. Uransa aikana useissa eri mainostoimistoissa työskennellyt asiakkuuksien kehittäjä on kerryttänyt laajan toimialaosaamisen.

- Krista on vahva markkinointiviestinnän täysammattilainen, jolla on kyky omaksua asiakkaan liiketoiminta hyvin nopeasti. Asiakkaiden lisäksi hän on saavuttanut myös henkilöstön luottamuksen, ja hänen johtamanaan Trustin liiketoiminta on kehittynyt kokonaisvaltaisesti. On mahtavaa, että saamme nyt koko Propaganda-konsernin toimitusjohtajaksi osaavan henkilön omista joukoistamme, toteaa Propagandan hallituksen puheenjohtaja Samuli Korhonen.

Propaganda-konsernin johtoryhmä säilyy entisellään. Ahokkaan lisäksi johtoryhmään kuuluvat luova johtaja Niko Airaksinen ja talous- ja kehitysjohtaja Elina Tiainen.

– On hienoa jatkaa töitä tutun johtoryhmän kanssa. Vahvuutemme täydentävät toisiaan, ja meillä myös dynamiikka toimii, Ahokas kuvailee. – Propaganda-konsernissa on koossa hyvä porukka ammattilaisia, joita arvostan ja joiden kanssa teemme merkityksellistä työtä.