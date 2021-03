Prosero nimittää Jari Piirosen Suomen maajohtajaksi

Tukholma, 24. maaliskuuta 2021. Prosero on vuodesta 2017 lähtien kasvanut voimakkaasti yritysostojen ja vahvan orgaanisen kasvun ansiosta. Myynti on tällä hetkellä noin 190 miljoonaa euroa, ja toimintaa harjoitetaan 81 toimipaikassa Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa.

Nyt on Proseron seuraavan kehitysvaiheen aika. Tulevien vuosien suunnitelmamme on nostaa hankinta-astetta kaikilla alueilla, ja siksi toivotamme Proseroon tervetulleeksi lisää alan laadukkaimpia yrityksiä. Valmistelemme myös useita aloitteita hyödyntääksemme paremmin kokoamme ja vahvaa markkina-asemaamme. Painopiste on yritystemme välisessä yhteistyössä, jolla pyritään houkuttelemaan sekä suuria asiakkaita että laajentamaan sopimusta olemassa olevien asiakkaiden kanssa. Haluamme vahvistaa yhteistyötä toimittajiemme kanssa kasvun edistämiseksi sekä digitaalista osaamistamme sekä turvaratkaisuissa että markkinoinnissa.

Suomessa Proseroa edustaa kolme yritystä tytäryhtiöidemme Arvolukon, Avain-Aseman ja Turvatalo Tapiola Yleishuollon kautta. Jari Piironen on tällä hetkellä Arvolukon toimitusjohtaja ja laajentaa nyt tehtäväänsä Proseron maajohtajaksi. Tavoitteena on vauhdittaa yritysostoja Suomen markkinoilla, mutta myös Proseron kehitystyötä.

Jari Piironen on toiminut Arvolukon toimitusjohtajana yli kahdeksan vuotta ja hänellä on turvallisuusalalta yli 25 vuoden kokemus.

- Proseron strategiana on ylläpitää nopeaa kasvua sekä yritysostojen kautta että lisäämällä asiakkaiden luottamusta. Jari on vuosien varrella Arvolukossa osoittanut suurta kiinnostusta sekä kasvu- että kehityskysymyksiä sekä vahvaa johtajuutta kohtaan. ”Olen ylpeä voidessani esitellä Jarin Prosero Suomen maajohtajana”, sanoo Fredrik Gren, Proseron toimitusjohtaja.

- Olen ylpeä ja iloinen saadessani astua Proseron johtajan rooliin Suomessa. Proseron vahva usko hajautettuun johtamiseen ja yritysten välisen yhteistyön edistämiseen on ollut todella menestyksekästä, ja nyt toivotan enemmän suomalaisia laatuyrityksiä tervetulleiksi konserniin, Jari Piironen sanoo.