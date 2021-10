Proventia laajentaa tuotantoaan Tšekissä

Uusi tuotantolaitos on merkittävä investointi, joka moninkertaistaa yhtiön tuotantokapasiteetin ja vauhdittaa yhtiön päästöjen hallinta -liiketoiminnan kasvua lähivuosina. Tuotantotilaa uudessa tehtaassa on yli 5000 m2 ja laajennusvaraa vielä 2000 m2 lisää. Sarjatuotanto uudessa tehtaassa käynnistyy vielä loppuvuoden aikana.

”Olemme solmineet merkittäviä suunnittelu- ja valmistussopimuksia työkonesektorilla toimivien johtavien globaalien moottori- ja työkonevalmistajien kanssa. Tuotekehitysprojektit etenevät sarjatuotantoon vuodesta 2022 lähtien. Tuotannon laajentumisen myötä henkilöstömäärä kasvaa erityisesti Tšekissä, mutta laajentuminen luo vahvaa pohjaa koko Proventian toiminnan kehittämiselle ja kasvulle”, korostaa Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen.



”Investointi laadukkaaseen sarjatuotantoon parantaa mahdollisuuksiamme saada jatkossa uusia tuotekehitysprojekteja, mikä taas tuo lisää työtä Suomeen suunnitteluun, testaukseen ja protovalmistukseen”, kertoo Lotvonen.



”Tšekistä on lyhyet välimatkat tärkeimmille markkinoillemme Euroopassa, mikä tarkoittaa tehokkaampia toimitusketjuja asiakkaillemme. Lisäksi keskeisen sijainnin ansiosta voimme hyödyntää myös Tšekin naapurimaiden osavalmistusta ja raaka-aineita”, Lotvonen jatkaa.



Oulussa pääkonttoriaan pitävällä Proventialla on Tšekin lisäksi tytäryhtiö myös Englannissa. Henkilöstöä yhtiöllä on yhteensä noin 170. Yhtiön liikevaihto vuonna 2020 oli 39,4 miljoonaa euroa. Viime vuosien aikana yhtiö on kasvanut keskimäärin 40 prosenttia vuosittain.



Korkeat päästöjen puhdistustavoitteet ja energiatehokkuus vauhdittavat työkoneiden voimalinjojen kehitystä, siirtymistä uusiutuviin polttoaineisiin ja uusien päästöjä vähentävien teknologioiden kehitystä. Raskaissa työkoneissa polttomoottorit säilyvät ensisijaisena voimanlähteenä vielä pitkään. Hybridijärjestelmien yleistyessä, toisena voimanlähteenä käytetään yleisesti polttomoottoria, mutta fossiilisista polttoaineista siirrytään uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Tämä tarkoittaa, että päästöjen hallintateknologioille on kysyntää myös jatkossa.