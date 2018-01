Proventian pakokaasujen puhdistusjärjestelmälle teknologiapalkinto

Frost & Sullivan on myöntänyt Best Practices 2017 -teknologiapalkinnon Proventia NOxBuster® City -pakokaasujen puhdistusjärjestelmälle. Euroopan markkinoita valloittava tuote vähentää terveydelle vaarallisia dieselmoottoreiden päästöjä yli 90 prosenttia, ja se on suunniteltu erityisesti kaupunkiliikenteen tarpeisiin.

Proventian kehittämä tuote on erittäin ajankohtainen, sillä monet Euroopan suurkaupungit eivät ole onnistuneet vähentämään ilmansaasteita EU:n hyväksymälle tasolle. Proventia NOxBUSTER® City soveltuu kaupunkiliikenteen mataliin pakokaasulämpötiloihin ja se voidaan jälkiasentaa esimerkiksi vanhoihin dieselbusseihin. Kaupunkibussien pakokaasujen puhdistusjärjestelmien uusiminen on monissa maailman suurkaupungeissa todettu nopeimmaksi ja kustannustehokkaimmaksi tavaksi parantaa kaupunkien ilmanlaatua lyhyellä aikavälillä. Esimerkiksi Saksa onkin päättänyt tukea joukkoliikenteen dieselbussien jälkiasennusta 150 miljoonalla eurolla. ”Yksistään Euroopassa puhdistusjärjestelmälle on satojen miljoonien eurojen markkinat eikä toimijoita ole kovin monta. Meillä on tälle vuodelle jo kuuden miljoonan euron tilauskanta jälkiasennusjärjestelmistä. Englanti, ja erityisesti Lontoo, on ollut meille merkittävä markkina-alue jo useamman vuoden ajan. Lähivuosina keskitymme erityisesti Saksaan, jossa on kymmeniä kaupunkeja, jotka kamppailevat päästöongelmien kanssa. Proventian puhdistusjärjestelmällä voidaan aidosti vaikuttaa näiden kaupunkien ilmanlaatuun”, kertoo Proventian toimitusjohtaja Jari Lotvonen. Proventia tekee perusjärjestelmästään jatkuvasti uusia ajoneuvokohtaisia sovelluksia, joten markkinat laajenevat myös tätä kautta edelleen. ”Kartoitamme mahdollisuuksia myös Aasian markkinoilla, erityisesti Etelä-Korea on ollut meille tärkeä markkina jo pitkään. Palkittua järjestelmää testataan parhaillaan Soulissa”, sanoo Lotvonen. Frost & Sullivan arvioi teknologisten innovaatioiden markkina-arvoa sekä yritysten kykyä palvella markkinaa laajassa mittakaavassa. Arviointikriteereitä ovat muun muassa vaikutus toimialaan, kohdemarkkinoiden ja soveltuvien käyttökohteiden monipuolisuus, innovaatioaste sekä asiakaspalvelu. ”Testien mukaan Proventia NOxBUSTER® City -pakokaasujen puhdistusjärjestelmä voi vähentää hengitettävien pienhiukkasten ja typpioksidin määrää yli 90 prosenttia. Proventian kehittämä järjestelmä on nopein ja kustannustehokkain ratkaisu, jonka avulla erilaisten raskaiden kulkuneuvojen päästöt saadaan alennettua lainsäädännön vaatimalle tasolle”, kuvailee Frost & Sullivanin Research Analyst Nadzeya Viktarovich.

