Prysmian Group investoi 120 miljoonaa euroa lisää Kirkkonummen Pikkalan tehtaaseen

Investoinnin avulla Prysmian Group laajentaa Pikkalan tehdasta rakentamalla uuden pystysuoran vulkanointilinjan, mikä kaksinkertaistaa tehtaan korkeajännitteisten meri- (525 kV) ja maakaapelien (400 kV AC) nykyisen tuotantokapasiteetin.

Investoinneilla Prysmian Group vastaa globaalin energiamurroksen ja siihen liittyvän teknologian vauhdittamaan maa- ja merikaapeleiden kysynnän rajuun kasvuun. Pikkalassa valmistettuja suurjännitteisiä merikaapeleita tullaan käyttämään laajasti muun muassa suurten merituulivoimapuistojen sähkönsiirtoon Suomen ja Pohjois-Euroopan alueilla. Suurjännitekaapeleiden globaalin markkinan odotetaan kasvavan noin 8 miljardista eurosta 15 miljardiin euroon vuoteen 2030 mennessä.

”Globaalin strategiamme ytimessä on kolme suurjännitekaapeleita valmistavaa huippuluokan keskusta Suomessa, Italiassa ja USA:ssa. Pikkalan tehdas on Prysmian Groupille yksi näistä kolmesta huipputeknisestä osaamiskeskuksesta, jonka valmistamia korkeajännitteisiä meri- ja maakaapeleita käytetään laajasti tuulivoimapuistoissa kaikkialla maailmassa. Investointimme Pikkalan tehtaalle on suora investointi vihreään siirtymään ja tukee uusiutuvan energian käyttöönottoa”, sanoo Prysmian Group Finlandin maajohtaja Ferdinando Quartuccio.

”Investointi vahvistaa entisestään Pikkalan tehtaan strategista merkitystä ja sitä pidetään jo nyt Prysmian konsernin energiasiirtymän lippulaivatehtaana. Vihreän energian käytön ansiosta Pikkala on tähän mennessä ensimmäinen kaapelitehdas maailmassa, joka on saavuttanut nollapäästötavoitteen. Noudatamme kaikessa rakentamisessa tiukimpia ympäristövaatimuksia, mikä minimoi ympäristövaikutukset. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Kirkkonummen kunnan ja paikallisyhteisön kanssa, ja luomme investoinneilla noin 300 uutta työpaikkaa Kirkkonummelle”, sanoo Quartuccio.

Maaliskuussa 2022 Prysmian Group ilmoitti 100 miljoonan euron investoinnista Pikkalan tehtaan laajennukseen, jonka osana se rakentaa uuden 185 metriä korkean kaapelinvalmistustornin tehtaalle. Prysmianin suunnitelmien mukaan torni on valmis vuonna 2025.