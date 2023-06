Psykiatrian jonon purkuun vauhtia, vuodeosastopaikkojen määrän kasvua hillitään - selvitysryhmien ehdotukset aluehallituksessa 26.6.  

Hyvinvointialuejohtaja Marina Erhola asetti alkuvuodesta selvitysryhmät tekemään analyysiä nykytilasta ja antamaan ehdotuksia lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteiksi. Molemmat selvitystyöt linkittyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen strategian ja sen toimeenpano-ohjelman tavoitteisiin ja toteuttamiseen.

Psykiatrian jonon purkamiseen esitetään erillistä hanketta

Psykiatrisissa ja mielenterveys- ja päihdepalveluissa tarve Pirkanmaalla on jo pitkään ollut suurta eikä siihen ole pystytty vastaamaan riittävän hyvin. Hoitojonot ovat pidentyneet, lähetemäärät kasvaneet ja henkilökuntaa on vaikea saada. Näiden haasteiden ratkaisemiseksi käynnistettiin psykiatrian sekä mielenterveys- ja päihdepalvelujärjestelmän kokonaisselvitys.

Selvitystyöryhmä esittää väliraportissaan lyhyen tähtäimen toimenpiteiksi, että psykiatrian hoitojonoa aletaan purkaa erillisenä hankkeena ripeästi ja lisäksi selkeytetään työnjakoa, hoitojen sisältöä ja hoitoprosesseja psykiatristen ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden eri tasoilla.

- Hyvinvointialueella meillä on nyt aidosti mahdollisuus muodostaa Pirkanmaalle yhtenäinen kokonaisuus mielenterveys- ja päihdepalveluihin ja psykiatrisiin palveluihin, toteaa vastaava johtajaylilääkäri Sirpa Rainesalo, joka toimii työryhmän puheenjohtajana.

Selvitystyöryhmä antaa pitkän aikavälin toimenpide-ehdotuksensa syksyllä loppuraportissa.

Vuodeosastopaikkojen tarpeen kasvuun löytyy ratkaisuja

Vuodeosastojen paikkatarveselvityksessä tehdyn nykytila-analyysin mukaan sairaansijojen määrä on Pirkanmaan hyvinvointialueella lähellä kansallista tasoa, mutta vuodeosastopaikkoja on silti melko paljon, lähes 2000. Selvityksessä ilmeni, että sekä erikoissairaanhoidon että perustason vuodeosastojen työnjaon uudistamiseen on paljon mahdollisuuksia niin toiminnassa kuin tehtävien määrittelyilläkin. Lisäksi tarvitaan alueellista tarkastelua toimipisteiden määrässä ja sijainnissa.

- Erikoissairaanhoitoa, jossa tarvitaan laitteita ja diagnostiikkaa, on järkevää vaiheittain keskittää Tays Keskussairaalaan. Konsultaatiopalveluita ja esimerkiksi päiväkirurgiaa on tarkoituksenmukaista olla useissa toimipisteissä, mutta digitallisia ratkaisuja nykyistä enemmän hyödyntäen selvitystyötä johtanut sairaalapalvelulinjan johtaja Juha Kinnunen sanoo.

- Perustason vuodeosastojen sijainteja puolestaan arvioidaan osana palveluverkon ja sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuutta.

Pirkanmaan väestönkasvu ja ikääntyminen näkyvät myös sairaansijojen tarpeen merkittävänä nousupaineena vuoteen 2035 mennessä, mutta selvitysryhmän analyysin perusteella systemaattisilla toiminnan muutoksilla kasvua on mahdollista hallita. Keinoina ovat esimerkiksi potilaiden ohjaaminen nopeammin ikääntyneiden asumispalveluihin tai suoraan kotiin kotisairaalatoiminnan ja muiden palveluiden tukemana. Päätökset palvelujen verkostosta tehdään syksyn 2023 aikana.

Aluehallitus tarkastelee sairaansijojen kokonaisuutta kolmen vaihtoehtoisen etenemisvaihtoehdon perusteella. Kokonaisuudesta toivotaan laajaa poliittista keskustelua. Lisäksi henkilöstön kanssa käydään tarvittavat yhteistoiminnalliset neuvottelut loppukesän ja alkusyksyn aikana ennen lopullisia päätöksiä.

