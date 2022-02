PSYKOTERAPEUTIT KEHITTIVÄT TERAPIAKURSSIN VERKKOON

Oma Mind -terapiakurssi on valmistunut. Ihmismieli on koetuksella, koska paineista on ja paineisuus jatkuu. Kaikki meistä eivät ole psykoterapian tarpeessa, mutta jokainen tarvitsee mielen työkaluja. Ihminen selviää ahdistavista asioista helpommin, kun hän tuntee itsensä paremmin ja osaa kantaa vastuun mielensä hyvinvoinnista.

Tällä hetkellä psykoterapia ja muut mielenterveyspalvelut eivät kohdennu oikein. Mielenterveysongelmia on ennaltaehkäistävä tehokkaammin. On paljon ihmisiä, jotka voisivat voida hyvin. He voisivat selvitä omaehtoisesti, jos heillä olisi käytössään mielen perustyökalut.



Oma Mind -verkkokurssi on yhteenveto psykoterapeuttien pitkästä kokemuksesta asiakastyössä. 12 viikon aikana kurssilaiselle toimitetaan joka viikko uusi verkkojakso. Aikaa yhden moduulin suorittamiseen kuluu minimissään tunti. Kurssin ovat luoneet kliinisen psykoterapian ammattilaiset, ja se on kehitetty sekä testattu yhdessä psykoterapian asiakkaiden kanssa. Kurssista on haluttu tehdä kohtuuhintainen, jotta se on mahdollisimman monen saatavilla (128 euroa sis. alv).



Kurssi jäljittelee psykoterapeuttista prosessia ja huomioi mm. ihmiselle luonteen omaisen muutosvastarinnan. Kurssilla sukelletaan oman persoonan eri puoliin, henkilöhistoriaan, arvojen ja motivaatiotekijöiden viidakkoon. Kurssilaiselle kehittyy havainnoiva minä ja hän pääsee eroon lapsenomaisista, jumittavista tavoistaan olla suhteessa itseensä ja kanssakulkijoihin. Kurssilainen oppii käsittelemään vääristyneitä ajatuksiaan ja häpeää itsessään. Palkkioksi työskentelystään kurssilainen saa paremman itsetuntemuksen sekä mielenhallinnan ensiaputaidot, joita hän voi käyttää stressitilanteissa.



Oma Mind -terapiakurssi löytyy osoitteesta: https://omamind.fi/

Kurssin mainosvideo: https://youtu.be/BI1EM8FC0ZU

Psykoterapiakeskus Mind Repression Oy on tehnyt pitkäjänteisesti ammattitaitoista, inhimillistä psykoterapiatyötä jo vuodesta 2007. Missionamme on edistää paineita paremmin kestävän mielen kehittymistä jokaiselle suomalaiselle.