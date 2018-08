Logistiikan kehitysmahdollisuudet ovat valtaisat. Jo nykyisin huolitsijoiden ja logistiikkapalvelujen tarjoajien tehtävät ovat lisääntyneet perinteisestä tavarankuljetuksesta ja tulliselvityksistä, ja kattavat myös tuotteiden valmistusta ja jakelua. Myös verkkokauppa tuo oman lisänsä, palveluntarjoaja on monesti myös varastonpitäjä.

Digitalisaatio tarjoaa tehokkaat työvälineet mutta tuo mukanaan myös paljon haasteita. Suuret logistiikkatoimijat, kuten Amazon ja Alibaba, ovat osanneet näihin haasteisiin vastata. Tässä nopeassa muutoksessa asiakkaiden, sekä yritysten että kuluttajien, kannattaa tuntea oikeutensa.

Überisaatio ja logistiikka

On katsottu, että tiedon vallankumous on muuttamassa logistiikka-alaa perusteellisesti. Asiakkaiden tunteminen ja resurssien paikantaminen luovat suuren kilpailuedun. Juuri tästä on kyse überisaatiossa, joka perustuu paikkatietojen käyttöön kysyntää ja resursseja yhdistettäessä.

Logistiikka vaikuttaa tuotannon ja työpaikkojen sijaintiin

Logistiikan merkitys lisääntyy, ja se vaikuttaa muun muassa tuotannon ja varastoinnin sijoittamiseen. Huolinta-ala on pystynyt löytämään paikkansa myös lainsäädännön puuttuessa ja maailman muuttuessa. Nopeus ja mukautuvuus ovat olleet menetystekijöitä.

Teos kartoittaa logistiikkapalvelujen ja huolinnan muuttuvaa sopimuskenttää meillä ja kansainvälisesti ja sisältää PSYM 2015 -ehtojen lisäksi laajasti muutakin oikeudellista aineistoa.

Asiantunteva kirjoittaja

Teoksen kirjoittaja, asianajaja, OTT Lauri Railas, osallistui PSYM 2015 -ehtojen valmisteluun ehtojen suomalaisten käyttäjien edustajana ja on seurannut logistiikan maailmaa jo yli kolme vuosikymmentä eri tehtävissä. Kauppakamarin kirja, PSYM 2015 -ehdot ja logistiikkapalvelusopimukset, ilmestyi elokuussa 2018.

