PTY vetoaa: journalistien työrauhaa puolustettava

Sananvapaus on demokraattisen yhteiskunnan perusta, joka koskee kaikkia kansalaisia mielipiteestä riippumatta. Kipakkakin keskustelu kuuluu demokratiaan.

Journalistinen media on olemassa yleisöjä varten, ja kriittinen palaute toimituksiin on tärkeää. Kun yksittäisiin toimittajiin kohdistetaan laajamittaista masinoitua häirintää, kyse on pyrkimyksestä rajoittaa sananvapautta ja puuttua toimitukselliseen riippumattomuuteen. Journalistien työrauhaa on puolustettava kaikin keinoin. He tekevät tärkeää työtä luotettavan tiedonvälityksen ja toimivan demokratian turvaamiseksi. Suomalaiseen kulttuuriin kuuluu toisten työn ja turvallisuuden kunnioittaminen.

Päätoimittajien yhdistys on sitoutunut puolustamaan journalistista riippumattomuutta ja sananvapautta. Toimittajien maalittaminen on hyökkäys sananvapautta kohtaan aivan riippumatta siitä, miltä taholta tämä painostus tulee. PTY vetoaa kaikkiin yhteiskunnallisiin toimijoihin, jotta puolustaisimme yhdessä yhtä suomalaisen demokratian kivijaloista.

Päätoimittajien yhdistys 3.7.2023