Pudasjärven Pintamojärven säännöstelykäytäntöjen sopimusta jatkettu

Vesienhoitosuunnitelmat valmistuivat - Pohjois-Pohjanmaalla toimia toteutetaan yhteistyöllä 17.2.2022 13:35:36 EET | Tiedote

Vesienhoidon keskeisenä tavoitteena on estää pintavesien ja pohjavesien tilan heikkeneminen ja pyrkiä vähintään vesistöjen hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan toimenpiteiden vaikutuksia vesienhoitoalueittain, joita on Suomessa seitsemän. Oulujoen–Iijoen vesienhoitoalueen kolmannessa vesienhoitosuunnitelmassa vuosille 2022–2027 toimenpiteitä on esitetty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan alueella 340 järvelle, virtavedelle tai rannikkovesimuodostumalle, jotka eivät ole vielä hyvässä tilassa tai niiden tila on vaarassa heikentyä. Toimenpiteitä on lisäksi esitetty 75 vielä yksilöimättömälle virtavedelle tai järvelle ja 27 riskipohjavesialueelle. Suunnittelun tukena Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella on ollut sidosryhmien edustajista koostunut yhteistyöryhmä. Vesien tilan parantamiseen tarvitaan toimenpiteitä hajakuormituksen, etenkin maa- ja metsätalouden ja paikoin myös pistekuormituksen vähentämiseksi. Myös