Puettavat älytekstiilit kiinnostavat – alan toimijat yhteen Pirkanmaalla

– Hankkeessa kehitettävä tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi tuo yhteen muun muassa tekstiili- ja IT-alan toimijoita uusien innovaatioiden synnyttämiseksi. Samoin uusia innovaatioita tarvitaan myös uusien tuotteiden jalostamiseksi, erityisesti esimerkiksi terveydenhuollon tuotteiksi, hankkeen projektipäällikkö Paula Valonen Tampereeen ammattikorkeakoulusta kertoo.

TAMKin rooli on erityisesti materiaali- ja kiertotalousosaamisessa, ja osatoteuttaja Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) vastaa muotoiluosaamisesta.

Kestävien ja älykkäiden tekstiilituotteiden valmistaminen vaatii Valosen mukaan poikkitieteellistä eri alojen osaamista. Hankkeen aloituskohta on Valosen mukaan nyt oivallinen. Hankkeen avulla rakennettava ekosysteemi auttaa myös uutta TAMKissa syksyllä 2022 käynnistyvää tekstiili- ja materiaalitekniikan tutkinto-ohjelmaa muodostamaan yhteistyö- ja yritysverkostoa.

Yrityksille tietoa tekstiilimateriaalien älykkäistä ratkaisuista



Pirkanmaalla toimivan hankkeen tavoitteena on törmäyttää eri alojen toimijoita löytämään toisensa sekä auttaa heitä kehittämään ja jalostamaan tuoteideoita. Valonen iloitsee siitä, että hanke on jo herättänyt paljon kiinnostusta. Vastaanotto on ollut hyvin positiivinen.

– Yritykset saavat hankkeesta uutta tietoa aihealueesta, uusia yhteistyöverkostoja ja yhteistyökumppaneita. Tavoitteena on, että syntyy uusia tuoteideoita yrityksille, mahdollisesti myös uutta liiketoimintaa ja uusia yhteistyöverkostoja. Tuomme yhteen yrityksiä, julkisia toimijoita, korkeakouluja ja tutkimusorganisaatioita sekä näiden kansainvälisiä verkostoja.



Yrityksille tarjotaan tietoa eri tekstiilimateriaalien soveltumisesta osaksi älytekstiilejä ja uusiomateriaalien käyttämiseksi puettavan älykkyyden tuotteissa. Tulevissa työpajoissa luodaan tuoteideoita ja -aihioita eteenpäin jalostettavaksi yhdessä yritysten kanssa.



– Valituista tuoteideoista tehdään muun muassa protoja yhdessä yritysten kanssa. Hankkeeseen voivat tulla mukaan periaatteessa kaikki aihealueesta kiinnostuvat yritykset, esimerkiksi yritykset, joiden tavoitteena on lähitulevaisuudessa olla mukana älyvaatemarkkinoilla. ​

Kiertotalous ja kestävyys

Myös kiertotalous- ja kestävyysnäkökulma on vahvasti mukana. Kohderyhmänä ovat tekstiili- ja teknologiayritykset, jotka jo valmistavat älyvaatteita tai niihin liittyviä materiaaleja, komponentteja, ohjelmistoja ja palveluita. Mukaan voivat tulla myös uusio- ja kierrätysmateriaaleja tuottavat sekä suunnittelua tarjoavat yritykset, jotka ovat erikoistuneet tai aikovat erikoistua puettavan älykkyyden materiaaleihin, tuotteisiin tai palveluihin. ­

– Jos yrityksesi on kiinnostunut aihealueesta ja kiinnostunut tulemaan mukaan tähän ekosysteemiin, ole rohkeasti yhteydessä meihin, Valonen rohkaisee.

Ensimmäisiin työpajoihin on ilmoittautuminen käynnissä.

Hankkeen nettisivut: Pirkanmaan kestävien ja älykkäiden tekstiilien osaamis- ja innovaatioekosysteemi

Hanke toteutetaan 1.9.2021–31.8.2023 ja rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Lisätietoa

Paula Valonen, projektipäällikkö, Rakennettu ympäristö ja biotalous, paula.valonen@tuni.fi, +358503785804, Tampereen ammattikorkeakoulu