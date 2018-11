Puhdasta ja hiljaista - HSL:n liikenteeseen tulee 35 uutta sähköbussia

Suurin osa uusista sähköbusseista aloittaa liikennöinnin jo ensi syksynä.

Sähköbussien määrä HSL-alueella kasvaa harppauksella ensi syksynä, kun bussiliikenteeseen tulee 30 uutta täyssähköbussia. Helmikuussa 2020 sähköbussien määrä lisääntyy vielä viidellä täyssähköisellä bussilla. Näin päätti HSL:n hallitus, joka ratkaisi tiistaina HSL:n bussikilpailutuksen 47 / 2018.

Nyt ratkaistu bussikilpailutus oli ensimmäinen, jossa HSL vaatii liikennöitsijöiltä sähköbusseja.

”Myönteinen yllätys oli se, että saimme sähköbusseja myös kohteisiin, joille emme niitä edellyttäneet. Sähköbussit ovat nollapäästöisiä, energiatehokkaita sekä hiljaisia ja HSL:n tavoitteena on kasvattaa voimakkaasti niiden määrää. HSL:n liikenteen bussikalustosta 30 prosenttia pitäisi olla sähköbusseja 2025 mennessä”, sanoo HSL:n ryhmäpäällikkö Mika Häyrynen.

HSL:n tavoitteena on leikata joukkoliikenteen ilmanlaatuun vaikuttavia lähipäästöjä sekä hiilidioksidipäästöjä yli 90 prosenttia vuodesta 2010 vuoteen 2025 mennessä. Jotta tavoitteeseen päästään, sähköbussien lisäksi liikenteeseen tarvitaan uusinta ajoneuvoteknologiaa ja parhaimpia polttoaineita.

”Sähköbussien lisäksi HSL-alueen liikenteeseen tulee tämän kilpailukierroksen tuloksena 85 uutta vähäpäästöistä Euro VI –päästönormin dieselbussia. Kaikki liikenteeseen tulevat uudet bussit on varustettu muun muassa matkustamotilan ilmastoinnilla, sekä USB –latauspistokkeilla”, Häyrynen sanoo.

HSL on sitoutunut vähentämään päästöjä myös muilla keinoilla. Ensi vuoden alusta alkaen sähköbusseissa, raitiovaunuissa, junissa sekä metroissa käytetyn sähkön pitää olla kestävästi tuotettua sähköä, esimerkiksi pohjoismaissa tuotettua tuuli-, vesi- tai aurinkosähköä.

Lisäksi HSL:llä on ympäristöbonusmalli, jolla voidaan korvata HSL:n sopimusliikennöitsijöille päästöjen vähentämisestä aiheutuvia kuluja. HSL on varannut kaksi miljoonaa euroa ensi vuoden ympäristöbonuksiin. Vuosina 2012-2018 ympäristöbonuksia on maksettu liikennöitsijöille yhteensä noin kuusi miljoonaa euroa.