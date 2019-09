Puhdistamon uutuustuote haastaa perinteiset energiajuomat – "Lanseeraus on yksi suurimmista, mitä olemme tehneet"

Terveellisempi energiajuoma Natural Energy Drink ei sisällä lainkaan keinotekoisia aineita. Ensimmäisten myyntiviikkojen aikana tuotetta on myyty kauppoihin jo yli puoli miljoonaa kappaletta.

Puhdistamon Natural Energy Drink haastaa perinteiset energiajuomat. Uutuusjuoma ei sisällä lainkaan keinotekoisia aineita. Tuotteen valmistuksessa ei ole käytetty sokeria, keinotekoisia aromeja, synteettistä kofeiinia, säilöntä- tai väriaineita, fosforihappoa, aspartaamia, asesulfaamia tai sukraloosia.

Natural Energy Drink on vegaaninen ja sen väri tulee luontaisista aineista. Tuotteen makeutuksessa käytetään sokerin sijaan steviaa. Kofeiini on peräisin luontaisista lähteistä, kuten vihreästä teestä, guaranasta ja yerba mate -uutteesta. Kofeiinia on juomassa luontaisesti saman verran kuin perinteisissä energiajuomissa.



"Energiajuomia myydään Suomessa satojatuhansia tölkkejä viikossa. Ne ovat valitettavasti täynnä keinotekoisia aineita tai sokeria ja siksi asiantuntijat ovat tuominneet ne epäterveellisiksi. Kulutustottumus on kuitenkin syntynyt ja tuotteille on ilmiselvästi paikkansa, joten me otimme tämän haasteena", kertoo Puhdistamon myynti- ja markkinointijohtaja Joni Inkinen.



"Päätimme, että tuomme markkinoille ensimmäisen terveellisen vaihtoehdon. Lanseeraus on yksi suurimmista, mitä olemme tehneet. Olemme raivanneet tietä kulttuurinmuutokselle virvoitusjuomissa Suomessa jo pitkään. Tästä hieno esimerkki on jättihitiksi noussut kombucha-cola".

Myös Natural Energy Drink kiinnostaa jälleenmyyjiä – jo yli puoli miljoonaa tölkkiä on tilattu kauppoihin ensimmäisten myyntiviikkojen aikana.

Natural Energy Drink:

Natural Energy Drink -energiajuoma on myynnissä kattavasti ympäri Suomen hyvin varustelluissa päivittäistavarakaupoissa, luontaistuotemyymälöissä ja -verkkokaupoissa. Tuotteen ovh-hinta on 2,29€. Makuvaihtoehdot ovat sitruuna & acai ja passionhedelmä & inkivääri.

Tuotetiedot:



https://www.puhdistamo.fi/collections/all-products/products/natural-energy-drink-passionhedelma-inkivaari-330ml

https://www.puhdistamo.fi/collections/all-products/products/natural-energy-drink-sitruuna-acai-330ml



Puhdistamo:

Puhdistamo on Suomen ensimmäinen superfoodbrändi ja meidät tunnetaan intohimoisesta ja tinkimättömästä suhtautumisesta laatuun.



Vuoden 2009 perustamisesta lähtien toimintamme on perustunut täysin huippulaatuun ja se näkyy kokonaisvaltaisesti kaikessa yrityksemme toiminnassa aina tuotteiden puhtaudesta alkuperään.



Tuotteitamme on saatavilla kattavasti ympäri Suomen hyvin varustelluissa päivittäistavarakaupoissa, luontaistuotemyymälöissä ja –verkkokaupoissa.