Puhdistustyöt käynnistyvät Hyvinkään Nopon pohjavesialueella

Hyvinkään kestävän talouden ohjelman käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa 28.5.2020 16:06:55 EEST | Tiedote

HYVINKÄÄN KAUPUNKI TIEDOTTAA 28.5.2020 Julkaistavissa heti Hyvinkään kestävän talouden ohjelman käsittely jatkuu kaupunginhallituksessa Hyvinkään kaupungin kestävän talouden ohjelman täsmennetty virkamiesesitys on tulossa ensi viikon maanantaina kaupunginhallituksen käsittelyyn. Myös koko kaupunkiorganisaatiota koskevien yhteistyöneuvottelujen päättäminen käsitellään kaupunginhallituksen kokouksessa. - Poliittisten päättäjien kanssa käydyn saatekeskustelun, kuntalaisten ja henkilöstöltä saadun palautteen sekä yhteistoimintaneuvottelujen perusteella on virkamiesesityksessä päädytty tekemään tarkistuksia säästöesityksiin, sanoo talousjohtaja Markus Peevo. - Virkamiesesityksen ytimessä on edelleen 15 miljoonan euron talouden tasapainottaimistavoite. Tämä merkitsee käytännössä sitä, että tässä tilanteessa on välttämätöntä esittää 0,5 prosenttiyksikön veronkorotusta kunnallisveroprosenttiin. Tämä ratkaisu jakaisi taakkaa useammalle taholle, toteaa kaupunginjohtaja Jyrki Mattila. Kestävän ta