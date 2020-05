Puheenjohtaja Antti Rinteen vappupuhe

///EMBARGO klo 14.00 puheen alkaessa/// Puheenjohtaja Antti Rinne vappuna 2020. Käpylän työväentalo, SDP:n virtuaalivappulähetys.

Hyvät kuulijat, ystävät ja toverit!

Vietämme vappua tänä vuonna poikkeuksellisissa olosuhteissa. Viime syksynä liikkeelle lähtenyt uusi, monella tavalla edelleen tuntematon koronavirus leviää yhä maailmalla.

Viruksen pysäyttämiseksi olemme jo useiden viikkojen ajan joutuneet kaikessa toiminnassamme kiinnittämään erityistä huomiota siihen, että teemme omassa arjessamme kukin täsmällisesti sen, mitä juuri minun tehtävissäni on estääkseni viruksen leviämistä.

Toistaiseksi työmme on onnistunut kohtuullisesti. Virus ei ole päässyt leviämään Suomessa hallitsemattomasti.

Siksi aivan aluksi haluan esittää syvimmän kiitokseni ja kunnioitukseni maamme terveydenhuollon eturintamaan: lääkäreille, hoitohenkilöstölle, siivoojille ja muille terveydenhoidon tukitoimia hoitaville 2020-luvun sankareille. Ilman teitä ja uupumatonta taisteluanne tätä pirullista vihollista vastaan emme voisi vähitellen valmistautua avaamaan Suomea uudelleen.

Ja yhtä lailla haluan kiittää kauppojen työntekijöitä, palvelujen, kasvatuksen ja koulutuksen ammattilaisia, viranomaisimme ja kaikkia muita, jotka ovat osaltaan vastanneet siitä, että kriisiaikanakin elämä on voinut jatkua.

Tämä vappu ja suomalaisen työn päivä kuuluu erityisesti teille!

Me suomalaiset olemme selvinneet monesta vaikeasta paikasta historiamme aikana. Meille niin ominaisella maltilla ja vakaudella tulemme tämänkin vitsauksen selättämään.

--

Hyvät ystävät! Bästa vänner!

Kevään 2019 eduskuntavaaleissa SDP kutsui suomalaisia tulevaisuuslinjalle, työhön muutoksen ja paremman huomisen eteen. Nyt tuo työ tuottaa tuloksia, vaikka matkamme on vasta alussa.

Kerron muutaman esimerkin.

Vaikka kuinka muuta väitettäisiin, niin tosiasia on, että 600 000 pienituloisen eläke on noussut tammikuun alusta. Epäoikeudenmukainen ja työttömiä kurjistanut aktiivimalli on poistettu.

Ikäihmisten hoivan ja huolenpidon kannalta välttämätön hoitajamitoitus saatiin eduskunnan käsittelyyn viime talvena. Demareiden seitsemän ja puoli vuotta kestäneiden ponnistelujen jälkeen.

Oppivelvollisuusiän korotus ja maksuton toinen aste etenevät, jotta jokainen nuori saisi yhdenvertaisen mahdollisuuden tavoitella unelmiaan. Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusta on nostettu.

Subjektiivinen päivähoito-oikeus palautuu. Perhevapaita uudistetaan tasa-arvoa vahvistavalla tavalla.

Kurjistamispolitiikalle laitettiin stoppi. SDP:n johtaman hallituksen talouspolitiikan linjaksi vahvistettiin vastasyklisyys, suhdanteiden tasaaminen aktiivisella finanssipolitiikalla. Jo viime vuoden budjeteissa laitoimme liikkeelle sekä perinteisiä infrainvestointeja että useita tulevaisuusinvestointeja erityisesti osaamiseen ja ympäristönsuojeluun.

Hyvät kuulijat!

Kun neuvottelimme viiden puolueen hallitusohjelmasta viime keväänä, tunnistimme myös talouden epävarmat kansainväliset tulevaisuusnäkymät. Siitä syystä hallituksen asettamat tavoitteet esimerkiksi julkisen talouden tasapainoon liittyen ankkuroitiin normaaliin kansainväliseen talouskehitykseen.

Koronapandemian myötä synkimmätkin talousennusteet ovat nyt ylittymässä moninkertaisesti.

Hallitusohjelmassa varauduimme kuitenkin ulkoa tulevan voimakkaan epätasapainon tilanteeseen aiempaan verrattuna poikkeuksellisesti. Totesimme, että tällaisessa epätasapainotilanteessa hallitus varautuu elvyttävään politiikkaan välttääkseen työllisyyden ja talouden vakavamman romahduksen.

Siksi olen tyytyväisenä seurannut, miten pääministeri Sanna Marinin hallitus on koronakriisin aikanakin jatkanut selkeällä tavalla sitä linjaa, josta toukokuussa 2019 yhteisesti sovittiin.

Nyt Marinin hallituksen valmistautuessa ensimmäisen budjettinsa laadintaan tuota punnittua talouspolitiikan viritystä on syytä jatkaa. Finanssikriisin yhteydessä Euroopan maat menettivät vitkastelullaan monta vuotta esimerkiksi Yhdysvaltoihin verrattuna. Tällä kertaa meidän on toimittava toisin.

---

Hyvät ystävät!

Aina isojen muutoksien keskellä suomalaisten vahvuus on ollut kyky katsoa eteenpäin ja tarttua toimeen. Niin on nytkin, kun on kysymys ilmaston lämpenemisestä ja sen pysäyttämisestä.

Ja usein muutoksen keskellä kansakuntamme on turvautunut juuri sosialidemokraattien vakaaseen, vastuulliseen kykyyn olla rohkea.

SDP:n poliittisen ohjelmatyön aivan keskeinen lähtökohta on ollut YK:n kestävän kehityksen agenda 2030. Sen innoittamana asetimme tavoitteeksemme hiilineutraalin Suomen vuonna 2035.

Nyt se on Suomen hallituksen keskeinen tavoite.

Valitettavasti yhä edelleen Suomessa, Euroopassa ja maailmanlaajuisesti on olemassa voimia – vääriä profeettoja, jotka vähättelevät ilmaston lämpenemisen vaikutuksia ihmiskunnalle ja luonnolle.

Hyvät ystävät ja toverit!

Työväenliikkeen on tullut aika käydä taisteluun vääriä profeettoja vastaan.

Haastamme väärän tiedon levittäjät totuudella, kiistattomilla faktoilla ilmastonmuutoksen vaikutuksista sään ääri-ilmiöiden lisääntymiseen ja luonnon monimuotoisuuden vaurioitumiseen.

Haastamme väärän tiedon levittäjät toivolla, tavallisen ihmisen kokoisilla teoilla ilmaston lämpenemisen pysäyttämiseksi.

Haastamme väärän tiedon levittäjät teoilla, tekemällä liikenteessä ja energiatuotannossa järjestelmätason muutoksia päästöjen vähentämiseksi.

Haastamme väärän tiedon levittäjät oikeudenmukaisuudella, niiden ihmisten auttamisella muutoksen keskellä, joiden elinolosuhteisiin siirtyminen hiilineutraaliin yhteiskuntaan eniten vaikuttaa.

Olen varma, että teistä ylivoimainen enemmistö ajattelee samoin kuin minä.

Kun aikanaan voimme julistautua voittajaksi pandemian vastaisessa taistelussa, on aika käydä samalla päättäväisyydellä ja tarmolla työhön ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Myös tämä kamppailu meidän todellakin on voitettava. Vastassamme on jälleen armeija, mutta me voitamme silti. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Miksikö? Koska totuus on, ja vain valhe keksitään.

---

Hyvät ystävät! Bästa vänner!

Haluan toivottaa teille jokaiselle omasta ja sosialidemokraattisen puolueen puolesta hauskaa vappua!

Jag vill för min egen del och på socialdemokratiska partiets vägnar önska er alla en glad första maj!