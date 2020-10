Puheentunnistuksen käyttö laajenee HUSissa

Toimintatavan muutos vähentää tekstinkäsittelyn tarvetta voimakkaasti. HUS Asviassa on käynnissä tekstinkäsittelypalveluita koskeva yhteistoimintaneuvottelu.

HUSissa on otettu käyttöön automaattinen puheentunnistusjärjestelmä, joka vähentää tekstinkäsittelyn tarvetta merkittävästi. HUS käynnisti yhteistoimintamenettelyn ja lain edellyttämät neuvottelut henkilöstön vähentämiseksi maaliskuussa 2020. Prosessin alkaessa vähennystarpeen arvioitiin olevan enintään 180 henkilöä. Lopullinen määrä selviää neuvottelujen päätyttyä ja Apotin seuraavan käyttöönottovaiheen jälkeen marraskuussa 2020.

Vuonna 2019 käyttöönotettu automaattinen puheentunnistusjärjestelmä muuntaa lääkärin sanelun suoraan tekstiksi. Järjestelmä helpottaa, nopeuttaa ja tehostaa hoitotyötä sekä parantaa potilasturvallisuutta. Potilaskertomus valmistuu viiveettä ja on heti hyödynnettävissä esimerkiksi jatkohoitopaikassa tai luettavissa Kanta-palvelussa. Asiakaslähtöisten digitaalisten palvelujen ja prosessien kehittäminen on HUSin yksi keskeinen strateginen tavoite.



”Puheentunnistuksen käyttö ja muutoksen nopeus on yllättänyt meidät. Jo ensimmäisessä laajemmassa käyttöönottovaiheessa helmikuussa 2020 käyttöaste oli keskimäärin jopa 75 prosenttia”, taustoittaa HUS Asvian toimialajohtaja Tuula Lasander.



Yhteistoimintamenettelyn aikana on kartoitettu yhdessä henkilöstön edustajien kanssa vaihtoehtoja henkilöstön uudelleen sijoittamiseksi. Henkilöstölle on tarjottu esimerkiksi muuntokoulutusta osastonsihteeriksi ja palvelutyöntekijäksi. Myös koulutus tai perehdytys laitoshuoltajaksi, vahtimestariksi tai ravitsemistyöntekijäksi on mahdollista.

”Pahoittelemme, että tekstinkäsittelijät ovat joutuneet tähän erittäin hankalaan tilanteeseen. Teemme parhaamme, jotta käynnissä oleva yt-menettely saataisiin hoidettua kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla”, Tuula Lasander jatkaa.

Puheentunnistusjärjestelmä lyhyesti

Niin sanotussa edustatunnistuksessa saneltu teksti tunnistetaan ja tarjotaan reaaliaikaisesti sanelijansa tarkistettavaksi. Taustunnistuksessa sanelijan puheesta muodostettu teksti välitetään tekstinkäsittelijälle, jonka tehtäväksi jää ainoastaan oikoluku ennen tekstin tallentamista potilastietojärjestelmään.

HUS Asvia lyhyesti

HUS Asvia on terveydenhuollon tukipalveluyksikkö ja osa HUS-kuntayhtymää. Se tuottaa HUSille laitoshuoltopalveluja, potilas- ja henkilöstöruokailupalveluja, asiointi-, osastonsihteeri- ja tekstinkäsittelypalveluja sekä henkilöstö- ja talouspalveluja.