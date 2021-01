Puhelimessa toimiva päivystystilanteiden opas helpottaa kotihoidon ja hoivakotien hoitajien työtä akuuttitilanteissa

Helsinki haluaa olla maailman toimivin kaupunki. Toimivuus tarkoittaa ennen kaikkea arjen ja työn sujuvuutta niin kaupungin asukkaille kuin työntekijöillekin. Käytännön esimerkki työn sujuvoittamisesta ja laadun parantamisesta on uusi puhelinsovellus kotihoidon ja hoivakotien hoitajille. Aina Mukana -palvelun myötä päivystystilanteiden opas kulkee aina hoitajien mukana, ja akuuttitilanteissa ohjeet ovat nopeasti käytettävissä. Palvelun avulla hoitajat voivat tunnistaa hoidontarvetta nopeasti ja nykyistä paremmin. Näin toimii digitaalinen Helsinki.

Vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaiden helsinkiläisten määrän on arvioitu kasvavan noin 70 000:lla. Ikääntyneiden määrän kasvu haastaa kaupunkia kehittämään ja järjestämään palveluita entistä suuremmalle joukolle. Samalla ikääntyneiden hoito painottunee entistä enemmän kotihoitoon, minkä vuoksi kaupungin pitää kehittää uudenlaisia hoitotyön ratkaisuja. Kotihoidon ja tehostetun palveluasumisen hoitajista monen koulutukseen on sisältynyt vain vähän päivystystilanteiden hallintaa. Hoitajat tarvitsevatkin työnsä tueksi uusia työkaluja. Digiavusteiset työkalut ja yhteinen toimintamalli lisäävät myös potilas-ja työturvallisuutta.

Aina mukana –sovellus selkeyttää päivitystilanteiden hoitovastuita

Uuden kotihoidon hoitajien käyttöön tulevan Aina Mukana –puhelinsovelluksen tavoitteena on, että kotihoidon ja hoivakotien hoitajat voisivat tunnistaa sen avulla akuuttitilanteissa nykyistä paremmin apua tarvitsevat potilaat ja tehdä nopean hoitoarvion. Aina Mukana -sovellus selkeyttää myös päivystystilanteiden hoitovastuuta ja vähentää tarpeettomia ensihoitohälytyksiä ja potilassiirtoja päivystykseen ja sairaalaan. Tavoitteena on löytää paras mahdollinen tapa hoitaa päivystystilanteita kotihoidossa ja hoivakodeissa. Asiakkaan akuuttitilanteen hoidossa on tärkeää, että hoito-ohjeet olisivat hoitajalle nopeasti löydettävissä ja käytettävissä eli ne olisivat sovelluksen nimen mukaisesti aina mukana.

”Aina Mukana -sovellus vahvistaa jokaisen hoitajan omaa osaamista toimia haastavissa asiakastilanteissa ja vanhuksien tarvitsema apu käynnistyy nopeasti. Hienoa, että Helsinki mahdollistaa myös pienempien digitaalisten ideoiden toteuttamisen ja vastaa kentän tarpeisiin”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tuula Lahti.

Aina mukana -sovellusta käytetään Helsingin kotihoidossa, ympärivuorokautisessa hoivassa omassa ja ostopalveluiden yksiköissä. Sen toimintaohjeistus pohjautuu Helsingin konsultointikäytäntöihin, joten sitä ei voi sellaisenaan käyttää muissa organisaatioissa. Perusaineistona sovelluksessa on päivystystilanteiden aiemmin paperisena löytynyt opas, jonka sisällöt löytyvät kokonaisuudessaan sovelluksesta. Sovellus osaa suositella siihen hoitotilanteesta raportoitujen tietojen, kuten potilaan hengityksen, pulssin, verenpaineen, tajunnan ja kivun tasojen sekä käytöksen avulla toimintaehdotuksia hoitajalle.

Helsinki etsii aktiivisesti uusia palveluja, joita voidaan kehittää digitaalisesti ja tekoälypohjaisesti

Helsingin kaupunki etsii sosiaali- ja terveystoimialalla aktiivisesti uusia hoitoteknologisia, digitaalisia ja tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja ja osallistuu niiden kehittämiseen. Helsingin tavoitteena on myös nopeiden asiakaslähtöisen kokeilujen tekeminen. Samalla Helsinki haluaa lisätä mahdollisuuksia oppia kokeiluista ja saada niiden oppeja jalkautettua kaupunkiorganisaatioon tehokkaasti. Aina Mukana -puhelinsovellus on hyvä esimerkki kaupungin kokeilutavoitteiden mukaisesta toiminnasta.

Mukana sovellusta kehittämässä ovat olleet kaupungin oma Digitalents Helsinki -yhteisö sekä palvelumuotoilun osalta suomalainen Futurice Oy -web- ja mobiiliohjelmistoyritys.