Puhtaan signaalin unelma

Diplomi-insinööri Nuutti Tervo esittää väitöstyössään menetelmiä korkean taajuuden moniantennijärjestelmän epälineaarisen vääristymän tilatason käyttäytymisen ymmärtämiseksi ja hyödyntämiseksi. Lisäksi hän käsittelee myös muita radiolaitteiden epäideaalisuuksia ja sitä, miten ne voisi ottaa paremmin huomioon monikeilajärjestelmän suunnittelussa. Myös vastaanottimen epälineaarisuutta käsitellään mutta pääpaino on lähettimessä. Valtaosa väitöstutkimuksesta keskittyy tarkastelemaan tehovahvistimista aiheutuvaa epälineaarista häiriötä vaiheistetuissa keilanmuodostusjärjestelmissä, sekä löytämään menetelmiä ryhmän lineaarisuuden parantamiseksi.

6G-tutkijalta on hyvä kysyä analoginen vertaus sille, mitä tämä oikein tarkoittaa.

”Jokainen on varmasti kokenut tilanteen, että kun stereoiden äänen kääntää täysille, ääni alkaa säröillä eli signaali ei ole enää puhdas. Radiolähettimissäkin käy niin, että jos tehot halutaan repiä irti maksimaalisesti, signaali alkaa käyttäytyä epälineaarisesti eli se ikään kuin vääristyy eikä mene täysimääräisesti haluttuun vastaanottimeen. Korkeilla taajuuksilla tämä korostuu, kun pienestä komponentista pitää saada mahdollisimman paljon lähtötehoa hyvällä hyötysuhteella,” Tervo havainnollistaa ja jatkaa.

”Radiojärjestelmissä ongelmana on lisäksi se, että epälineaarisuus levittää signaalia viereisille taajuuksille, mikä ei lähtökohtaisesti ole sallittua koska eri taajuusalueet ovat eri tahojen omistuksessa. Lisäksi jo toisen vaiheen 5G-järjestelmissä sekä erityisesti 6G-järjestelmissä laitteet toimivat entistä korkeammilla taajuuksilla, jolloin tarvittavien antennien ja niitä ajavien tehovahvistimien lukumäärä kasvaa suureksi. Tällöin lineaarisuutta täytyy tarkastella yhden tehovahvistimen sijaan koko lähettimen ominaisuutena, joka säteilee antennien avulla ympäristöön.”

Datan pitää siis pysyä omalla taajuudellaan puhtaasti, sillä muuten tulee ongelmia. Tietoliikenteen toimivuuden varaan laitetaan yhteiskunnissa yhä kriittisempiä toimintoja. Metsäautotiellä ei voi ajaa kuten moottoritiellä, jos haluaa päästä ehjänä perille. Perustan pitää olla kunnossa ja tietoliikenteessä se tarkoittaa lähettimen ja vastaanottimen ikään kuin automaattista symbioosia.

”Antenniryhmissä keskinäiset erot eri lähetinhaarojen epälineaarisessa käyttäytymisessä luovat eroja halutun lineaarisen signaalin keilan sekä häiriön keilan välille. Tämän johdosta häiriö voi antennien avulla säteillessään siis muodostaa erilaisen säteilykuvion kuin lähetetty signaali. Tämä havainto on erityisen tärkeä ymmärtää. Ilmiö korostuu erityisesti lähetinryhmän linearisoinnissa, johon työssäni esitetään useita lähestymistapoja.”

Kysykäämme taas selkeyttävää vertausta kotistereoiden kontekstista.

”Kuvittele ympärillesi useita kaiuttimia, joista kuuluu musiikkia siten että toisten kaiuttiminen äänen laatu on parempaa kuin toisen. Jos lähetys suunnitellaan siten että kaiuttimien tuottamat säröt kumoavat toisiaan tietyssä paikassa, voi yksi henkilö voi kuulla vain säröä, vaikka viereisen kaverin kuulemma musiikki olisi virheetöntä. Radiojärjestelmissä vastaava Ilmiö voi olla sekä hyödyllinen että haitallinen, riippuen siitä mitä linearisoinnilla milloinkin halutaan tehdä.”

Nuutti Tervon esittääkin väitöstyössään erilaisia havainnointivastaanotinstrategioita sekä menetelmiä linearisoitavan objektin muodostamiseksi hyödyntäen ryhmästä eri suuntiin säteilevän aaltomuodon mallinnusta ja mittauksia. Tutkimustuloksissa hän tuo esiin, että lähettimen linearisointi tietyssä suunnassa ei takaa linearisointia muissa suunnissa, jos haarojen epälineaariset käyttäytymiset eroavat toisistaan. Tällöin yhden suunnan linearisointi muodostaa minimin häiriölle halutussa suunnassa summaamalla epälineaarisia komponentteja tilatasossa.

Diplomi-insinööri Nuutti Tervo väittelee Oulun yliopistossa keskiviikkona 2.3. Radiotekniikan alan väitöskirjan suomennettu otsikko on Säteilevä epälineaarinen vääristymä sekä tilatasoa hyödyntävä linearisointi millimetriaaltoalueen vaiheistetuissa ryhmissä (Concepts for radiated nonlinear distortion and spatial linearization in millimeter-wave phased arrays). Vastaväittäjänä toimii professori Christian Fager (Chalmers University of Technology) ja kustoksena professori Aarno Pärssinen Oulun yliopistosta. Väitöstilaisuus alkaa kello 12 ja on seurattavissa etäyhteyksin: https://oulu.zoom.us/j/65093165093