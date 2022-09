Valkohäntäpeura on monelle tuttu hyvässä ja pahassa kannan kasvettua viime vuosina voimakkaasti. Hieno riistaeläin herättää ihastusta ja siitä saadaan riistalihaa ravintoloihin ja kauppoihin asti. Toisaalta kolarit ja syödyt viljelykset ja puutarhat aiheuttavat harmia.

- Peurakeskustelussa esitetyissä ratkaisuehdotuksissa korostuu se, että metsästyskäytännöt eivät ole tuttuja. Toivomme, että saamme tätä kautta jaettua tietoa ja oikaistua vääriä käsityksiä, kertoo viestintäpäällikkö Klaus Ekman.

Esimerkkinä Ekman mainitsee valkohäntäpeurojen ruokinnan. Peuroja houkuttelevat ruokinnat ihmetyttävät monia, sillä kantaa on tarkoitus leikata. Metsästyksen saalismäärä kuitenkin romahtaisi, jos ruokinta kiellettäisiin. Kaudella 2021–2022 ruokinnoilta vahtimalla saatiin 82 prosenttia valkohäntäpeurasaaliista eli noin 60 000 peuraa.

- Lisäksi ruokinnalla ohjataan peuroja vahinkoherkiltä alueilta ja mahdollistetaan turvallinen ja rauhallinen metsästystilanne. Riistalaukaus voidaan ampua tarkasti ja valikoiden, Ekman kertoo.

Keskustelua odotetaan ruokinnan lisäksi esimerkiksi pyyntiluvanvaraisuudesta ja haitallisen vieraslajin määritelmästä. Asiantuntijat avaavat monimutkaisia aiheita mahdollisimman kansantajuisesti.

Viikolla virittäydytään aiheeseen

Suomen riistakeskuksen sosiaalisen median kanavissa jaetaan keskustelua pohjustavia julkaisuja tilaisuutta edeltävinä päivinä. Julkaisuihin on mahdollista jättää ennakkoon kysymyksiä, joihin vastataan Puhutaan peurasta -keskustelutilaisuudessa.

Metsästäjille on tarjolla syventävää tietoa valkohäntäpeurasta tiistaina 4.10. kello 18–20 järjestettävässä etäkoulutuksessa, jossa käydään läpi iänmääritystä, kannanhoitoa ja metsästystä koskevaa ohjeistusta ja käytännön vinkkejä. Tarkemmat tiedot ja osallistumislinkki löytyvät tapahtumahausta.

Kannan koko sopivaksi

Valkohäntäpeura on arvokas riistalaji, jota metsästää noin 40 000 suomalaista. Lounais-Suomessa valkohäntäpeura on metsästysseuratoiminnan selkäranka ja tärkein riistalaji. Viime metsästyskaudella saatiin 1,2 miljoonaa kiloa peuranlihaa, joka vastaa 8 miljoonaa ruoka-annosta. Kanta on kuitenkin kasvanut suureksi etenkin lounaisessa Suomessa, mikä aiheuttaa ongelmia liikenteessä ja viljelmillä.

Luonnonvarakeskuksen kanta-arvion mukaan Suomen valkohäntäpeurakanta pienentyi viime kauden metsästyksen seurauksena noin 9,5 prosenttia ja kannan arvioidaan olevan noin 109 000 yksilöä. Kuluvan syksyn tavoitteena on edelleen pienentää kantaa metsästyksellä sen tiheimmillä esiintymisalueilla.

Kuvat: Kuvien julkaisu mahdollista uutisen yhteydessä. Kuvaajan nimi merkittävä.