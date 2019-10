Puhutaan rahapelaamisesta – Tervetuloa EHYT ry:n seminaariin Helsinkiin!

Miten tavoittaa riskipelaajat? Onko pelimonopolista vastaamaan pelihaittojen ehkäisyn haasteisiin? Mitkä ovat rahapelihaittojen ehkäisyn tulevaisuuden haasteet? EHYT ry:n aikuisten rahapelihaittoja ehkäisevä Arpa-projekti järjestää Puhutaan rahapelaamisesta -loppuseminaarin.

Aika: tiistai 15.10.2019 klo 12-16

Paikka: G Livelab, Yrjönkatu 3, 00120 Helsinki

Ohjelma:

12:15 Gambling and prevention of gambling harm Swedish style - Should Finland again look at us as an example or something to avoid? Thomas Nilsson Certified psychologist with more than 25 years experience of working with problem gamblers and over 30 years experience working with people suffering from alcohol and drug addictions.

13:05 Rahapelipolitiikan ja -järjestelmän tulevaisuudesta? Jani Selin erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

13:40 Miten rahapelihaittoja ehkäistään huomenna? Mari Pajula erityisasiantuntija, sosiaali- ja terveysministeriö

KAHVI

14:30 Miten rahapelaamisen puheeksiottaminen onnistuu työntekijän arjessa? Kokemuksia kentältä. Heli Pikkarainen Palveluohjaaja, Leiväntalo, Jyväskylä

15:05 Elämää ilman rahapelihaittoja. Rahapelihaittoja on vähemmän ja ne tunnistetaan aikaisemmin. Arpaprojekti 2015-2019. Tapio Jaakkola Projektipäällikkö Arpa-projekti, EHYT ry

Tervetuloa!

Tilaisuuden livestream on katsottavissa osoitteessa: http://youtu.be/QNFc6coNQaE

Twitter: #arpaprojekti, #puhutaanrahapelaamisesta