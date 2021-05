Puhuttava runo -sarja saa täydennystä kaksikielisesti julkaistavalla kertomuksella!

Jan-Christer Wahlbeckin uusin teos, Den gåtfulle mannen från ingenstans. Salaperäinen mies ei-mistään (Basam Books 2021) on runollinen kertomus. ”Wahlbeck esittää kysymyksiä, joita meidän jokaisen tulisi kysyä itseltämme, joihin meidän tulisi etsiä vastauksia ja joihin toivomme löytävämme vastauksia. Salaperäinen mies ei-mistään kyseenalaistaa itsestään selvinä pitämämme asiat ja tarjoaa uusia, ihmetteleviä näkökulmia maailman ilmiöihin.” (Kai Nieminen)

Wahlbeckin ruotsinkielisen alkutekstin ohella kulkee samoissa kansissa Kai Niemisen suomennos. Wahlbeckin edellinen kirja, runokokoelma Ihmiskunnan tulevaisuus. Mänsklighetens framtid. (2017), julkaistiin myös kaksikielisenä Kai Niemisen suomentamana. Basam Books on julkaissut tänä vuonna tästä runokokoelmasta uusintapainoksen.

”Korkealla maan pinnan yläpuolella on kerros, joka ei ole ilmaa mutta ei myöskään avaruuden tyhjyyttä. Se on niin ohut, ettei yksikään satelliitti tai avaruusalus ole huomannut sitä. Tietyt mittalaitteet ovat reagoineet vähäisiin lyhytaikaisiin häiriöihin mutta sitä ei ole koskaan mainittu tieteellisissä julkaisuissa. Salaperäinen mies ei-mistään tietää, että kyse on hyvin erityisestä ja tärkeästä kerroksesta. Tänne varastoidaan koko ihmiskunnan muisti, koko ihmiskunnan unelmat ja koko ihmiskunnan pelot. Tämä ohut kerros tulee katoamaan, kun ihmiskunta on kuollut sukupuuttoon. Mitä sitten tulee tilalle, sitä ei kukaan osaa sanoa.”