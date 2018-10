Pukinjärvestä kohonnut maamassa siirretään pois mahdollisimman pian

Vaasassa Pukinjärven pohjasta on kohonnut pilaantunutta maamassaa järven pintaan. Pilaantunut maamassa on siirrettävä, jotta se ei pääse aiheuttamaan vahinkoa ympäristölle. Vaasan kaupunki pyrkii pikaisiin toimiin massan siirtämiseksi.

Tällä hetkellä kaupunki odottaa ELY-keskuksen analyysin tuloksia maamassan kaatopaikkakelpoisuudesta. Analyysi ratkaisee sen, kelpaako maa käsiteltäväksi Stormossenilla vai onko se siirrettävä perusteellisempaan käsittelyyn esimerkiksi Riihimäen ongelmajätelaitokselle.

- Kun analyysin tulokset ovat selvillä, voimme määrittää sen, miten massoja tullaan käsittelemään ja kuinka poisto-operaatio toteutetaan, kuntakekniikan toimisto-insinööri Antti Ruokonen kertoo.

Kustannuksia tulee muun muassa massojen kuljetuksesta, kaivamisesta ja vastaanottamisesta. Lisäksi kaupungin täytyy selvittää, miten massat saadaan siirrettyä niin, etteivät järven pohjassa sijaitsevat haitta-aineet lähde liikkeelle.

Toimiin ryhdytään niin pian kuin mahdollista

Kaupunki pyrkii pikaisiin toimiin kohonneen maan siirtämiseksi, sillä vedenpinnan yläpuolella maa-aineksen haitta-aineet lähtevät herkemmin liikkeelle, kuin vedenpinnan alapuolella olevan maa-aineksen. Toimiin ei voida kuitenkaan ryhtyä, ennen kuin tarvittavat analyysit ovat valmistuneet ja lupaviranomaiset ovat hyväksyneet toimintasuunnitelmat.

- Toivomme nopeaa reagointia valvovilta viranomaisilta, jotta maamassa saadaan siirrettyä pois alueelta ennen jäiden tuloa. Järven pintaan nousseista haitta-aineista ei ole välitöntä vaaraa ihmisille. Haitta-ainepitoisuudet ovat kuitenkin sitä luokkaa, että toimiin on ryhdyttävä, kertoo ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin.

Järven pohja kohosi pintaan, kun kaupunki rakennutti uutta Pohjolankatua varten tukipenkereen järven rantaan. Maamassan nouseminen pintaan aiheuttaa riskin siitä, että haitalliset aineet valuvat sadeveden, lumen ja jään mukana laajemmalle alueelle, kuten läheiseen Onkilahteen ja siitä edelleen mereen.

Vaasan kaupunki haluaa saada Pukinjärven kuntoon

Pukinjärven pilaantunut pohjaliete on seurausta alueella vuosia sitten harjoitetusta tehdastoiminnasta. Haitta-aineiden vaikutuksia ja alueen kunnostamista on selvitetty jo pitkään. Vaasan kaupunki omistaa Pukinjärven vesialueen, mutta tehdasalue on Kemira Oyj:n omistuksessa.

- Kemira on jättänyt syksyllä aluehallintovirastolle tehdasalueen maaperän selvityksistä uutta materiaalia ja tällä hetkellä odotetaan aluehallintoviraston päätöstä tehdasalueen sulkemisesta. Toivomme, että järven kunnostaminen etenisi tehdasalueen kunnostamisen rinnalla, kertoo teknisen toimen johtaja Markku Järvelä.

Vaasan kaupunki neuvottelee Kemiran kanssa Pukinjärven kunnostuksesta tämän vuoden aikana.

Lisätietoja antaa:

Ympäristötoimenjohtaja Christer Hangelin, christer.hangelin@vaasa.fi, puh. +35840 764 2412

Toimistoinsinööri Antti Ruokonen, antti.ruokonen@vaasa.fi, puh. +35840 839 4226