Pulitzer-palkitulta kirjailijalta trilleri, joka ennusti kaiken

Salaperäinen kuume on iskenyt pakolaisleiriin Indonesiassa, joka on lyhyessä ajassa vaatinut uhrikseen kymmeniä leirin asukkaita. Maailman terveysjärjestö WHO lähettää tarttuvien tautien asiantuntijan, tohtori Henry Parsonsin, paikan päälle tutkimaan asiaa. Henrylle selviää pian, että vastassa on ennennäkemätön, hengenvaarallinen virus.

Kansainväliset jännitteet lisääntyvät ja hallitukset ryhtyvät ennennäkemättömiin toimenpiteisiin tilanteen hallitsemiseksi. Henry löytää itsensä juoksemassa kilpaa ajan kanssa päästäkseen viruksen alkuperän jäljille ja löytääkseen parannuskeinon – ennen kuin se on liian myöhäistä.

Lawrence Wrightin Tappava uhka -teos ravistelee lukijaa ja kuvaa hiuksia nostattavan todentuntuisesti uhkaa, joka langettaa koko maailman polvilleen.

Yhdysvaltalainen Lawrence Wright (s. 1947) on kirjailija ja The New Yorkerin toimittaja, joka on niittänyt mainetta Pulitzer-palkitulla bestsellerillään The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11. Wright on kirjoittanut menestystietokirjastaan myös näytelmän, josta on tehty elokuvasovitus. Hän asuu Austinissa, Texasissa.

Kirjan on suomentanut Arja Kantele.

Arvostelukappaleet:

arvostelukappaleet@intokustannus.fi