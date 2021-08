Punainen Risti auttaa Afganistanista Suomeen saapuvia

Jaa

Suomen Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat olleet viime päivinä Helsinki-Vantaan lentokentällä auttamassa Afganistanista evakuoituja ihmisiä. Viranomaiset pyysivät Punaisen Ristin tukea poikkeukselliseen operaatioon.

Punaisen Ristin vapaaehtoiset ovat jakaneet kentällä käsidesiä ja hengityssuojaimia, tarjonneet Suomeen saapuville syötävää ja juotavaa sekä jakaneet hygieniapaketteja, huopia ja lapsille pehmoleluja. Lisäksi vapaaehtoiset ovat olleet valmiudessa kuuntelemaan ja antamaan henkistä tukea evakuoiduille yhdessä viranomaisten kanssa.

”Viranomaiset pyysivät meiltä apua Afganistanista evakuoitujen vastaanottamisessa. Muutamassa päivässä kaikkiaan 150 koulutettua vapaaehtoista ilmoitti halukkuudestaan osallistua tähän auttamistehtävään,” sanoo Suomen Punaisen Ristin Helsingin ja Uudenmaan piirin ensiaputoiminnan koordinaattori Niina Hirvonen.

Afganistanin tilanne heikentyi nopeasti vajaat kaksi viikkoa sitten, kun Taleban otti maan haltuunsa.

“Afganistanista evakuoitujen vastaanotto on osoitus paitsi suomalaisen yhteiskunnan auttamishalusta, myös viranomaisten ja Punaisen Ristin erinomaisesta yhteistyöstä. Punainen Risti on valmiusjärjestönä varautunut tukemaan viranomaisia näissä tilanteissa, ja koulutetuilla vapaaehtoisilla on silloin merkittävä rooli,“ sanoo Suomen Punaisen Ristin maahanmuuttotyön päällikkö Erja Reinikainen.

Afganistanista evakuoitujen vastaanottoa lentokentällä johti Maahanmuuttovirasto ja osaa operaatiosta Vantaan sosiaali- ja kriisipäivystys.

