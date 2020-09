Punainen Risti avaa koronahoitokeskuksen Jemeniin

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea (ICRC), Suomen Punainen Risti ja Norjan Punainen Risti on avannut yhteistyössä Jemenin Punaisen Puolikuun kanssa maksutonta hoitoa tarjoavan koronahoitokeskuksen Jemeniin, Adenin kaupunkiin, 20. syyskuuta. Keskuksen avulla varaudutaan mahdolliseen toiseen korona-aaltoon maassa. Jemenissä on käynnissä maailman vakavin humanitaarinen kriisi ja vain alle puolet maan terveyspalveluista on toiminnassa.

Kuva: ICRC

”Monet Adenin sairaalat sulkivat ovensa, kun ensimmäinen korona-aalto iski joitakin kuukausia sitten. Ihmisille täytyy olla hoitoa tarjolla, jos he sairastuvat. Nyt avattava hoitokeskus ja Punaisen Ristin yhteisöissä tekemä tehokas ennaltaehkäisevä työ ovat erittäin tärkeitä taudin leviämisen kontrolloimiseksi”, Suomen Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski sanoo. 60-paikkaiseen hoitokeskukseen sisältyvät ensiapu- ja röntgenhuoneet, valvontayksikkö, hoito-osastoja, potilaiden luokittelualue ja näytteenotto. Avustusoperaatioon osallistuu tällä hetkellä 25 kansainvälistä Punaisen Ristin avustustyöntekijää Suomesta, Norjasta ja Sveitsistä sekä yli sata paikallista työntekijää. Suomen ja Norjan Punaiset Ristit ovat lahjoittaneet hoitokeskuksen tekniset ja lääkinnälliset tarvikkeet. Suomen Punainen Risti tukee hoitokeskusta katastrofirahastostaan, johon kerätään varoja Nälkäpäivänä 24.–26.9. Suomen ulkoministeriön tuki on ollut merkittävää hoitokeskuksen perustamisessa. Moni koronaan sairastunut hakeutuu hoitoon liian myöhään Ensimmäinen korona-aalto iski Jemeniin rajusti. Maassa on 20.9. mennessä todettu virallisesti 2 030 koronatapausta (WHO), mutta sairastuneiden määrän uskotaan todellisuudessa olevan paljon suurempi. Todetuista tapauksista lähes 29 prosenttia on johtanut sairastuneen menehtymiseen, mikä on moninkertainen määrä tämänhetkiseen globaaliin keskiarvoon verrattuna. Monella jemeniläisellä on liian vähän tietoa koronaviruksesta ja siltä suojautumisesta, ja tautiin liittyy monenlaisia mielikuvia. “Hoitoon hakeudutaan usein liian myöhään. Pitkään jatkuneen konfliktin heikentämä terveydenhuollon järjestelmä vaikeuttaa tartuntojen havaitsemista, hallintaa ja seurantaa, mikä puolestaan kasvattaa tartuntariskiä. Julkisen terveydenhuollon on erittäin vaikea vastata Jemenissä edes perustarpeisiin. Erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevat ihmiset voivat jäädä ilman hoitoa ja koronaepidemia on tuonut lisää haasteita”, kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski kertoo. Aseellinen konflikti on jatkunut Jemenissä jo vuodesta 2015 lähtien. Terveydenhuollon haasteiden lisäksi toistuvat tulvat, jatkuvat sähkökatkokset ja inflaation nostamat hinnat ovat tehneet elämästä Jemenissä äärimmäisen vaikeaa. Kolera, dengue ja muut tarttuvat taudit ovat myös yleisiä. Monella jemeniläisellä ei ole varaa ruokaan, lääkkeisiin ja muihin perustarpeisiin. Lisätiedot: Kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski, p. 040 189 4885

