Punaisen Ristin kenttäsairaala auttaa Al-Holin pakolaisleirillä Syyriassa

Sairaalan kansainvälisessä henkilökunnassa työskentelee kahdeksan Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää. Al-Holin pakolaisleirillä asuu 74 000 ihmistä, joista 90 prosenttia on naisia ja lapsia. Kuuma kesä vaikeuttaa oloja entisestään.

Punaisen Ristin kansainvälinen komitea ja Syyrian Punainen Puolikuu ovat avanneet kirurgisen kenttäsairaalan Hassakehin alueelle Syyriaan. Suomen Punainen Risti lähetti toukokuussa rekkalastillisen sairaalan varusteita Osloon, josta Norjan Punainen Risti lennätti yhteisen kenttäsairaalan Syyriaan. Sairaalassa työskentelee tällä hetkellä avustustyöntekijöitä Norjasta, Suomesta, Islannista ja Tanskasta muun muassa lääkäreinä, sairaanhoitajina ja teknikkoina.

– Leirin asukkailla on valtava terveyden- ja sairaanhoidon tarve. Punaisen Ristin sairaala avattiin viime torstaina ja sitä viimeistellään vielä. Teemme parhaamme40 asteen helteessä, sairaalan hallinnosta vastaava SPR:n avustustyöntekijä kuvailee.

Punaisen Ristin kenttäsairaalassa on tällä hetkellä 30 potilaspaikkaa, päivystysosasto, leikkaussali, vuodeosasto ja laboratorio. Sairaalan tehtävä on hoitaa sairaita ja sodassa haavoittuneita sekä esimerkiksi vaikeita synnytyksiä.

– Al-Holin leirille on tullut yli 64 000 ihmistä sitten joulukuun. Saapujista yli puolet on lapsia. Leirin kestokyky on ylitetty ja humanitaarisilla toimijoilla on valtavia haasteita vastata ihmisten tarpeisiin, kertoo Punaisen Ristin kansainvälisen katastrofiavun päällikkö Tiina Saarikoski.

Humanitaarisen avun tarvetta lisäävät Syyrian tulvat, jotka ovat vaikeuttaneet tänä keväänä yli 100 000 ihmisen elämää Hassakehin alueella. Sairaalassa hoidetaan myös tulvista kärsineitä.

Hoitohenkilökunnan lisäksi Suomen Punainen Risti tukee avustusoperaatiota katastrofirahaston tuella lähetetyillä sairaalatarvikkeilla.

