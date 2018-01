Punaisen Ristin kierrätystavaratalo Kontti sisustaa talon Porin Asuntomessuille

Sisustussuunnittelija Frida Steiner luo sisustuksen kokonaan Konttiin lahjoitetuilla huonekaluilla ja tavaroilla.

Ensi kesän Asuntomessuilla voi vierailla täysin kierrätystavaroilla sisustetussa kohteessa. Punaisen Ristin kierrätystavarataloketju Kontti sisustaa messuille talon lahjoitetuilla huonekaluilla ja tavaroilla.

Asuntomessut järjestetään Porin Karjarannassa 6.7.–5.8.2018.

– Haluamme näyttää, että käyttämällä kierrätyshuonekaluja ja -tuotteita voi saada viihtyisän ja tyylikkään kodin ekologisesti ja edullisesti, sanoo Kontin ketjuohjauksen päällikkö Tiina Sippula.

Kierrätystuotteilla kerroksellisuutta sisustukseen

Kontin messukohteen sisustuksen suunnittelee sisustussuunnittelija ja valokuvaaja Frida Steiner. Hän kertoo suunnittelevansa sisustuksen kuvitteelliselle perheelle, jossa on noin 45-vuotiaat, luovalla alalla ja kaupan alalla työskentelevät vanhemmat sekä teini-ikäinen poika.

– Kierrätystavaroiden avulla kotiin saa luotua sellaista kerroksellisuutta, jota pelkillä uusilla tavaroilla ei saa aikaiseksi. Usein koen, että mitä kuluneempi ja käytetympi esine tai huonekalu on, sitä parempi, Steiner sanoo.

Steiner huomauttaa, että kierrätystuotteilla sisustaessa yksityiskohtia ei voi suunnitella etukäteen tarkasti.

– Huonekalut ja tavarat kerätään Konteista kevään mittaan. Tämä tekee projektista mielenkiintoisen ja varmasti myös yllätyksellisen, Steiner sanoo.

Messukohteessa esillä olevat huonekalut ja tuotteet myydään messujen päätyttyä.

Kontin messukohteen näytteilleasettaja on Porin kaupunki, ja talon on rakennuttanut yksityinen perhe. Yksitasoisessa omakotitalossa on neljä huonetta ja keittiö, pinta-alaltaan se on 119 neliömetriä.

Sisustustavarat Kontin ostetuin tuoteryhmä

Punaisen Ristin Kontissa myydään lahjoitettuja vaatteita, tavaroita ja huonekaluja. Vuonna 2017 ketjun 12 myymälästä ostettiin yhteensä 3,3 miljoonaa kierrätystuotetta.

– Ostetuin tuoteryhmämme ovat astiat ja sisustus, ja kolmantena naisten vaatteiden jälkeen tulevat huonekalut, Tiina Sippula kertoo.

Kontti on Punaisen Ristin kierrätystavaratalo, jossa myydään hyväkuntoisia, lahjoitettuja vaatteita, tavaroita ja huonekaluja. Kontin tulos jaetaan kokonaisuudessaan Punaisen Ristin avustustoimintaan Suomessa ja maailmalla. Lisäksi Kontti työllistää pitkään työttömänä olleita.

Kontin lahjoittajat ovat pääosin yksityishenkilöitä. Lisäksi lahjoituksia tekevät esimerkiksi kuolinpesät, yritykset ja muut organisaatiot.

Kontteja on yhteensä 12: Helsingissä, Espoossa, Joensuussa, Kuopiossa, Lahdessa, Lappeenrannassa, Oulussa, Porissa, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla.