Punaisen Ristin sairaala avautui Cox’s Bazarissa Bangladeshissa

Suomen ja Norjan Punaisen Ristin yhteinen sairaala on aloittanut toimintansa. Alueen ensimmäinen ympäri vuorokauden toimiva sairaala hoitaa muun muassa kirurgisia ja sisätautien potilaita sekä synnyttäjiä ja lapsia. Tarve on valtava, sillä alueelle on paennut jo yli puoli miljoonaa ihmistä Myanmarista.

Ensimmäiset potilaat on otettu vastaan Suomen Punaisen Ristin ja Norjan Punaisen Ristin kenttäsairaalassa Cox’s Bazarissa, Bangladeshissa. Kuvaaja: Emilia Kangasluoma / Suomen Punainen Risti

Sairaalassa on 60 vuodepaikkaa ja sinne on rakennettu erilliset osastot naisille, miehille ja lapsille. Lisäksi sairaalassa on valmiudet hoitaa erityisen tuen tarpeessa olevia potilaita, kuten seksuaalisen väkivallan uhreja. Olosuhteet Cox’s Bazarissa ovat erittäin vaikeat. Huonot asumisolosuhteet ja puutteellinen sanitaatio lisäävät tarttuvien tautien, kuten ripulin, riskiä. Aliravitsemus on yleistä. - Sairaala on valmis hoitamaan monenlaisia terveysongelmia erilaisista vammoista vaikeisiin raskauksiin. Likaisen veden kautta leviävien tautien riski on suuri, minkä vuoksi sairaalaan kuuluu myös eristysosasto, kertoo Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijä, sairaalan johtava lääketieteen neuvonantaja Pentti Haatanen. Eristysosastolla hoidetaan ripuliin sairastuneita. Osasto aloittaa toimintansa kahdeksalla potilaspaikalla, joita voidaan lisätä 40 paikkaan saakka. Kokonaisuudessaan sairaala levittäytyy kahden jalkapallokentän kokoiselle alueelle. Suomesta sairaanhoitajia, lääkäreitä ja kätilöitä Sairaala aloittaa toimintansa 45 paikallisen lääkärin ja kätilön sekä 30 kansainvälisen avustustyöntekijän voimin. Lisäksi sairaalan tukitoiminnot työllistävät paikallisia ihmisiä. Punaisen Ristin avustustyöntekijät ovat Suomesta, Norjasta, Islannista, Kanadasta ja Sveitsistä. Ennen sairaalan avautumista Punaisen Ristin avustustyöntekijät ovat kiertäneet alueella ja tarjonneet perusterveydenhuoltoa Cox’s Bazariin saapuneille ihmisille. Tällä hetkellä Bangladeshissa on kymmenen Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijää, joiden joukossa on terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi muun muassa logistikkoja ja teknisiä asiantuntijoita. Suomen Punainen Risti lähettää lokakuussa seitsemän uutta avustustyöntekijää sairaalaan. Sairaala on osa kansainvälisen Punaisen Ristin operaatiota Bangladeshissa ja se tekee tiivistä yhteistyötä Bangladeshin Punaisen Puolikuun, Japanin Punaisen Ristin ja Qatarin Punaisen Puolikuun liikkuvien klinikoiden kanssa. Klinikoilla on hoidettu yli 6 000 potilasta Cox’s Bazarin alueella. Yli 530 000 ihmistä on paennut Myanmarin Rakhinen osavaltiosta Bangladeshiin elokuun lopulla alkaneiden väkivaltaisuuksien takia. Valtaosa heistä on naisia ja lapsia. Jo aiemmin Bangladeshiin on saapunut yli 200 000 pakolaista Myanmarista. Toimituksille tiedoksi: Keskiviikkona 18.10. Bangladeshiin lähtevät Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijät ovat median haastateltavissa ennen lähtöään. Haastattelupyynnöt: tiedottaja Outi Huovinen, p. 020 701 2244. Media voi käyttää maksutta Suomen Punaisen Ristin aineistopankista löytyvää ajankohtaista valokuva- ja videomateriaalia Cox’s Bazarista: http://aineistopankki.punainenristi.fi/ Lahjoita katastrofirahastoon ja auta hädänalaisia: Perustamalla nettilippaan ja keräämällä sillä lahjoituksia: oma.punainenristi.fi/nalkapaiva

