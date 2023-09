PunaMusta Media palkkasi kasvujohtajan Milttonilta

PunaMusta Media on kasvanut määrätietoisesti yritysostoin ja laajentanut toimintaansa markkinoinnin eri osa-alueille. Konsernin palveluksessa on tätä nykyä lähes 150 IT-osaajaa sekä laajasti muita eri markkinoinnin osa-alueiden ammattilaisia. Yhtiön palvelutarjontaan kuuluvat muun muassa digitaalisen näkyvyyden ja brändinhallinnan ratkaisut, myymälä- ja tapahtumanäkyvyysratkaisut sekä lehtien ja muiden painotuotteiden suunnittelu ja painaminen.

– Nykyisin palveluvalikoimamme on ainutlaatuisen laaja ja ratkaisujemme yhdistelmällä voimme tuottaa asiakkaille ylivoimaista hyötyä. Jonin tehtävänä on löytää kullekin asiakkaallemme optimaaliset ratkaisut juuri heidän kasvunsa ja markkinointinsa tueksi. Haluamme olla markkinointijohtajan paras kaveri ja kumppani, joka tarjoaa asiakkaille perinteisen markkinoinnin keinojen lisäksi hypoteesi- ja dataan pohjautuvia ratkaisuja, jotka vievät liiketoimintaa aidosti eteenpäin. Emme tuota kaikille samanlaista palvelukokonaisuutta, kertoo PunaMusta Median toimitusjohtaja Arttu Sallinen.

Räikkösellä on vahva tausta asiakkuuksien hankkimisesta, kasvattamisesta ja johtamisesta. Hän on toiminut läheisesti niin kotimaisten kuin kansainvälistenkin johtavien yritysten kanssa, auttaen heitä monipuolisesti brändiin, myyntiin, viestintään, asiakaskokemukseen, vastuullisuuteen kuin rekrytointiinkin liittyvissä strategisissa kysymyksissä.

– PunaMusta Media on kasvanut ja kehittänyt osaamistaan voimakkaasti viime vuosien aikana, tukeakseen asiakkaita tehokkaasti asiakaspolun kriittisissä vaiheissa niin fyysisessä kuin digitaalisessa ympäristössä, lähellä kaupankäynnin hetkeä. Kun ajattelee esimerkiksi kuinka paljon ihmisten ostokäyttäytyminen on muuttunut viime vuosien seurauksena ja kuinka moni on päätynyt kokeilemaan uusia brändejä ja ostamisen tapoja tuttujen vaihtoehtojen sijaan, voi todeta, että markkinaosuuksia on jaossa monella alalla uudestaan. Samaan aikaan odotukset ja vaatimukset esimerkiksi vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä kohtaan kasvavat koko ajan. Yritysten omassa asiakasdatassa, myyntikanavissa ja medioissa on vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia, josta voimme auttaa saamaan hyödyn irti. Pääsen hyppäämään PunaMusta Mediaan erittäin kiinnostavassa kasvuvaiheessa ja olen innoissani roolistani ja mahdollisuuksista, joita meillä on asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa.