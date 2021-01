Punavuoriefekti on hersyvä kertomus luokkarajojen ylittämisestä

Mitä tapahtuu, kun elämä siirtyy kaupungin keskuksesta lähiöön? Natalia Kivikon Punavuoriefekti on rehellinen kuvaus luokasta, 2000-luvun työläisyydestä ja taiteilijuudesta.

Natalia Kivikon romaani Punavuoriefekti on ilmestynyt Aviadorin kustantamana.

Kuvia kumartamaton Punavuoriefekti kertoo kirjailijasta, joka päättää kirjoittaa menestyvän autofiktion. Sietämättömän kevyt etelähelsinkiläinen eksistenssi saa kolauksen, kun päähenkilö joutuu pakon edessä muuttamaan Punavuoresta ja kohtaamaan värittömän lähiöelämän silmästä silmään. Kuohuviini vaihtuu lonkeroon, eikä halvan tupakan hajua pääse karkuun edes kodin seinien sisällä.

Teos kysyy, voiko luokan riisua ja jättää taakseen kuin koinsyömän ja vienosti virtsaisen neuleen. Romaani analysoi viiltävällä tarkkuudella aikamme megatrendejä ja luokkaraja-aitojen yli sukkelasti hyppivän urbaanin ihmisen mielenliikkeitä.

Alkujaan eteläsavolainen, sittemmin punavuorelaistunut Natalia Kivikko on vapaa kirjailija. Hän on opiskellut kirjallisuustiedettä Helsingin yliopistossa ja kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa. Punavuoriefekti on Kivikon viides romaani, jolla hän valtaa täysin uudenlaisen nurkan helsinkiläisen kirjallisuuden Vantaanjoesta. Kiitetty ja suitsutettu sanataituri on rikastanut kirjallisilla opeillaan myös monen kirjailijanalun opintietä.

