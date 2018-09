Punkrockia banjolla! Baskery (SWE/USA) Malmitalossa 26.9.2018

Baskery-yhtyeen muodostavat lempinimellä “Queens of Banjo Punk” itseään kutsuvat Bondessonin sisarukset Greta, Stella ja Sunniva. Trio valtaa lavan Malmitalossa ke 26.9.2018 klo 19 soitellen uniikkia soundiaan, jossa muun muassa country, folk ja rock saavat uuden merkityksen epätavallisilla instrumenttivalinnoilla ja rockasenteella. Millaisia riffejä banjolla vedetään?

Vuonna 2007 muodostuneen yhtyeen kolme vauhtisisarusta on alunperin kotoisin Ruotsista, mutta vuodesta 2014 kolmikko on asunut USA:ssa; ensin Nashvillessä ja saatuaan levytyssopimuksen Warner Brothers Recordsin kanssa he muuttivat Los Angelesiin. Nuoret muusikot kutsuvat omaa musiikkityyliään nimillä banjo-punk, mud-country, nordicana ja kill-billy.

Muun muassa Robbie Williamsin kanssa isolla areenalla esiintynyt Baskery on julkaissut kolme albumia. Trio on nähty myös monilla festivaaleilla kuten Glastonburyssa ja Winnipeg Folk Festivaalilla. Baskery on ottanut lavakarismallaan vauhdikkaasti koko yleisön haltuunsa keräten fanikuntaa ympäri Pohjois-Amerikkaa ja nyt myös kotikunnailla Euroopassa.

Greta Bondesson – banjo, kitarat, rytmisoittimet, laulu, Stella Bondesson – kontrabasso ja laulu, Sunniva Bondesson – kitarat ja laulu

ke 26.9.2018 klo 19

Baskery (SWE)

Liput 21,50 €

Lippu.fi

Malmitalo, Ala-Malmin tori 1, Helsinki

www.malmitalo.fi

Kuunneltavaksi; pari linkkiä Baskeryn Youtube-videoihin:

https://www.youtube.com/watch?v=QjHWj7s7u50

https://www.youtube.com/watch?v=u9Z6IFwgdyE

www.baskeryband.com

----------------------------------

Keikat Suomessa:

26.9 Helsinki, Malmitalo

27.9 Tampere, Teatteriravintola Kivi

28.9 Vaasa, O´Malleys

29.9 Kokkola, Kahvila Saha

30.9 Oulu, 45 Special

Kuvat ja infot:

https://drive.google.com/drive/folders/1VtpOLs0HJhglDt3VEy7TcStPqz_k_11T

---------------------------------

Hei toimittaja

Oletko tulossa keikalle - ota yhteyttä Robban Hagnäsiin ja varaa pressilippusi häneltä: p. 0400764218, info@dpagency.fi