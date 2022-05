Puntusrannan uudisrakentamisalueen kaavaluonnos nähtäville

Kaavaluonnoksessa alue jakautuu pohjoiseen ja eteläiseen alueeseen, joita erottaa toisistaan Borgintie. Molempien korttelikokonaisuuksien sisään muodostuu keskeinen viheralue, joka kaavaan on merkitty lähivirkistysalueena (VL). Myös Perhonjoen varren matalammat tulvavaara-alueet jäävät rakentamisen ulkopuolelle, virkistysalueeksi ja venevalkamaksi.

Asemakaavan mukaan alue on asuinpientalovaltaista. Suurin osa kortteleista on perinteisiä erillispientalojen kortteleita (AO), joihin luonnoksessa on sijoitettu 45 omakotitalotonttia. Lisäksi kaavaluonnoksessa on 7 asuinpientalojen korttelia pari- ja rivitaloja varten, ja yksi asuinkerrostalojen ja palvelurakennusten korttelialue.

Kaava etenee alkusyksyllä kaavaehdotusvaiheeseen. Puntusrannan kaavatyö on osa Kokkolan maa- ja asuntopoliittista MASTO-ohjelmaa 2021-2024, ja sen tavoitteena on lisätä kaupungin pientalotonttien tarjontaa.